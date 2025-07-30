Rusya'dan Bulgaristan'a Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

Rusya'dan Bulgaristan'a Sert Tepki

Rusya\'dan Bulgaristan\'a Sert Tepki
30.07.2025 18:05
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Zaharova, Bulgaristan'ın Rusya'yı 'terör destekçisi' ilan etmesini gerçeklikten kopuk buldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bulgaristan parlamentosunda Rusya'yı "terör destekçisi ülke" olarak nitelendiren tasarının kabul edilmesine ilişkin, "Bulgaristan'ın aldığı kararın gerçeklikten kopuk. Ülkemize ve halkımıza karşı herhangi bir saldırgan eyleme gereken cevap verilecektir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bulgaristan parlamentosunda Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" olarak nitelendiren bir tasarının kabul edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Zaharova açıklamasında, "Bulgaristan, Avrupa Parlamentosu'nun alışılageldik sözde 'Rusya saldırganlığı' söylevine desteğini belli etti. Birkaç yıl önce, birçok Avrupa ülkesi de bu tür açıklamalar yapmıştı. Şimdi Bulgaristan delegeleri de Avrupa'nın Rus düşmanlığı trenine yetişmek için, biraz geç de olsa, Rusya'yı sözde 'terörizmin destekçisi' olarak nitelendiren bu hatalı politika çizgisini benimsedi. Aynı Batılı ülkeler Kiev rejimine finansal kaynaklar ve askeri teçhizat sağlamaya devam ediyor. Rejim açıkça terör faaliyetlerinde bulunuyor, sivilleri hedef alıyor ve gözdağı verme taktiklerine başvuruyor olsa da Batı kendi desteklediği teröristlere göz yumuyor" dedi.

Bulgaristan'ın aldığı kararın gerçeklikten kopuk bir ifade olduğunu vurgulayan Zaharova, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu ve benzeri asılsız suçlamalar, ülkemize karşı yeni yaptırımların uygulanması için uygun sahneyi oluşturuyor. Ülkemize ve halkımıza karşı herhangi bir saldırgan eyleme gereken cevap verilecektir. Bulgar parlamenterler bunu akıllarında tutmalı ve kaçınılmaz sonuçları göz önünde bulundurarak verdikleri kararları iyice tartmalıdır."

Tasarı, 112 evet oyuyla kabul edilmişti

Bulgaristan parlamentosunda oylamaya sunulan tasarı, 23 Temmuz'da 112 milletvekilinin evet, 52 milletvekilinin hayır oyu ve 26 milletvekilinin de çekingen kalmasıyla meclisten geçmişti. Karar doğrultusunda Bulgaristan parlamentosu, Avrupa Parlamentosu'nun yanında yer aldığını, Ukrayna ile dayanışma içinde bulunduğu ve egemenliğinin restore edilmesi için gösterilen uluslararası çabalara destek olduğunu belirtmişti. Bu bağlamda Bulgaristan, Rusya'yı saldırgan tavırlar sergilemek ve uluslararası hukuku ihlal etmekle, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ise savaş suçları işlemekle suçlamıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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