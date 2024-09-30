Rusya'dan Nasrallah'ın Ölümüne Kınama

Politika

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklamasında " Rusya, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in hava saldırısında öldürülmesini kınıyor" dedi. Peskov ayrıca, Lübnan'daki yerleşim alanlarının bombalanmasının Gazze'dekine benzer bir insani felakete yol açacağını sözlerine ekledi.

İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmüştü. Nasrallah'ın öldürülmesine ilişkin Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklamasında "Rusya, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in hava saldırısında öldürülmesini kınıyor" dedi. Nasrallah'ın öldürülmesinin bölgede ciddi istikrarsızlığa yol açacağını kaydeden Peskov, "Lübnan'daki yerleşim alanlarının bombalanması ağır kayıplara neden oldu ve Gazze'dekine benzer bir insani felakete yol açacaktır" ifadesini kullandı. - MOSKOVA