Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsveç'te düzenlenecek barış zirvesine katılım şartlarını açıkladı - Son Dakika
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Politika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsveç'te düzenlenecek barış zirvesine katılım şartlarını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsveç\'te düzenlenecek barış zirvesine katılım şartlarını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsveç'te düzenlenmesi planlanan barış zirvesinin Rusya'nın katılımı olmadan ve bazı temelleri değiştirilmeden başarılı olamayacağını belirtti. Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in 'barış formülü' temelinde müzakere yapmaya hazır olduklarını ancak bazı kabul edilemez kavramlara dayanan Ukrayna'nın barış planının anlamsız olduğunu ifade etti.

29.03.2024 12:01  Güncelleme: 12:03
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsveç'te düzenlenmesi planlanan barış zirvesinin Rusya'nın katılımı olmadan ve bazı temelleri değiştirilmeden başarılı olamayacağını belirterek, "Biz her durumda müzakereye hazırız ama Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 'barış formülü' temelinde değil" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'da yayımlanan İzvestiya gazetesine röportaj verdi. Bakan Lavrov, 22 Mart'ta Moskova bölgesindeki konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Batılı ülkelerden gelen açıklamaları değerlendirerek, "Batı, saldırının arkasında DEAŞ'ın olduğuna ve başta Ukrayna olmak üzere kimseden şüphelenmenin bir anlamı olmadığına herkesi ikna etmeye çalışıyor. Ukrayna'nın işin içinde olmadığını söyleyip duruyorlar. Nihai sonuçlara varmadan önce soruşturmanın tamamlanmasını bekleyeceğimizi defalarca söyledik. Ekipler hala kanıtlar üzerinde çalışıyor. Ancak özellikle faillerin Ukrayna sınırı yakınında yakalandığı göz önüne alındığında bariz teorileri görmezden gelemeyiz. Bundan kimin yararlanacağı sorusu düşünüldüğünde Ukrayna'yı göz ardı edemeyiz" dedi.

"Terör saldırısı öncesi ABD, Rusya ile temasa geçti"

ABD'nin Moskova'daki terör saldırısından önce Rusya'yı uyardığı yönünde yapılan açıklamalar sorulan Lavrov," ABD'liler 7 Mart'ta bir uyarı yayınladıklarını söyleyerek bunu her şekilde vurguluyorlar. Ardından 8 Mart'ta İngiltere Büyükelçiliği'nden bir uyarı daha geldi. Bu uyarılar, Moskova'da bulunan vatandaşlarına büyük etkinliklerden kaçınmaları yönünde uyarıydı. Kural olarak istihbarat teşkilatları arasındaki temaslar gözden kaçırılıyor. Ancak Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov yakın zamanda verdiği bir röportajda bu temasların gerçekleştiğini, aslında bir uyarı aldıklarını, ancak bunun çok genel nitelikte olduğunu söyledi. Buna ekleyecek hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'nın barış planı anlamsız"

Lavrov, Ukrayna'nın barış planına yönelik, "Moskova'nın ele geçirdiği bölgelerden çekilmesi gibi kabul edilemez kavramlara dayanması nedeniyle anlamsız" dedi. Lavrov ayrıca, İsveç'te düzenlenmesi planlanan barış zirvesinin, Rusya'nın katılımına izin verilmesi de dahil olmak üzere bazı temelleri değiştirilinceye kadar başarılı olamayacağını söyleyerek, "Biz her durumda müzakereye hazırız ama Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 'barış formülü' temelinde değil. Washington'daki, Brüksel'deki, Londra'daki, Paris'teki ya da Berlin'deki herhangi bir ciddi siyasetçi nasıl Zelenskiy'nin formülünün alternatifi olmadığını söyleyebilir?" ifadelerini kullandı. Lavrov söz konusu planın, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım da dahil olmak üzere ele geçirdiği topraklardan çekilmesi ve Ukrayna'nın 1991'deki Sovyet sonrası sınırlarının restorasyonunu içeren hükümlerinin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Zelenskiy, Rusya ile "barış planı" dışında herhangi bir temelde müzakere yapılmasına karşı çıkıyor. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsveç'te düzenlenecek barış zirvesine katılım şartlarını açıkladı - Son Dakika

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