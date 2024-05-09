Rusya, Ermenistan'daki Güçlerini Geri Çekiyor - Son Dakika
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Politika

Rusya, Ermenistan'daki Güçlerini Geri Çekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında gerçekleşen görüşmeye dair açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın talebi üzerine Ermenistan'da 2020'de bazı bölgelere konuşlandırılan Rus güçlerinin geri çekilmesi konusunda mutabakata varıldığını açıkladı. Görüşmede ayrıca Rus sınır muhafızlarının Ermenistan-Türkiye ve Ermenistan-İran sınırında görevine devam edeceği belirtildi.

09.05.2024 20:37
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında gerçekleşen görüşmeye dair açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın talebi üzerine Ermenistan'da 2020'de bazı bölgelere konuşlandırılan Rus güçlerinin geri çekilmesi konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında gerçekleşen görüşmede Rus ordusunun ve sınır muhafızlarının Ermenistan'daki faaliyetlerini ele aldığını söyledi.

Liderler arasında Rus ordusunun ve sınır muhafızlarının Ermenistan'ın bazı bölgelerinden çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ifade eden Peskov, "2020 sonbaharında, Ermeni tarafının talebi üzerine, askerlerimiz ve sınır muhafızlarımız Ermenistan'da bazı bölgelere konuşlandırıldı. Paşinyan, bugün değişen koşullar nedeniyle artık buna ihtiyaç olmadığını söyledi, bu nedenle Başkan Putin kabul etti ve askerlerimizin ve sınır muhafızlarımızın geri çekilmesi kararlaştırıldı" dedi.

Rus güçleri Ermenistan-Türkiye ve Ermenistan-İran sınırında göreve devam edecek

Görüşmede Ermeni tarafının Rus sınır muhafızlarının, Ermenistan'ın Türkiye ve İran sınırında görevini sürdürmesini talep ettiğini de vurgulayan Peskov, "Yine Ermeni tarafının talebi üzerine sınır muhafızlarımız Ermenistan-Türkiye ve Ermenistan-İran sınırında kalacak ve görevlerini yerine getirmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Rus basınının Ermeni yetkililere dayandırdığı haberlerde, Putin ve Paşinyan'ın Rus güçlerinin Ermenistan'daki 5 bölgesinden çekilmesi konusunda anlaştıkları aktarıldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Paşinyan, Azerbaycan temas hattındaki Rus birliklerinin ve sınır muhafızlarının ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'nda görevli Rus birliklerinin çekilmesini öngören kararı onayladığını duyurmuştu. Rus sınır muhafızlarının 1 Ağustos'tan itibaren Zvartnots Uluslararası Havalimanı'ndan çekilmesi bekleniyor. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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