Rusya'dan Japonya'ya Kuril Adaları yaptırımı - Son Dakika
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Rusya'dan Japonya'ya Kuril Adaları yaptırımı

06.09.2022 10:57
Rusya'dan Japonya'ya Kuril Adaları yaptırımı

Rusya, eskiden bölgede yaşayan Japon sakinlerin kendi kontrolündeki Kuril Adaları'na vizesiz seyahat etmelerine izin veren anlaşmayı askıya aldı.

Rusya, eskiden bölgede yaşayan Japon sakinlerin kendi kontrolündeki Kuril Adaları'na vizesiz seyahat etmelerine izin veren anlaşmayı askıya aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi karşısında Batı dünyasının yanında yer alarak Moskova'ya karşı bir dizi yaptırım uygulayan Japonya'ya, Rusya'dan misilleme geldi. Moskova, eskiden adalarda yaşayan Japon sakinlerinin Hokkaido açıklarındaki Kuril Adaları'na vizesiz seyahat etmelerine izin veren anlaşmayı rafa kaldırdığını duyurdu. Kararla ilgili konuşan Rus parlamentosu alt meclisi Devlet Duması'nın uluslararası komite başkanı Leonid Slutsky uygulama için, "Japon hükümetinin uyguladığı yasadışı yaptırım baskısına ve Tokyo'nun Batı'nın Rus düşmanı politikasına desteğine yanıt olarak geldi" ifadelerini kullandı.

Diplomatik kriz

Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına kattığı Kuril Adaları, Japonya tarafından Kuzey Toprakları olarak adlandırılıyor. İki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği adalar, söz konusu toprakların stratejik öneme sahip olduğunu düşünen Rusya'nın kontrolünde bulunuyor. Japonya, aralarında Kunashiri Adası'nın da bulunduğu Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde Japonya-Rusya arasında imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor. - TOKYO

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Kaynak: İHA

Japonya, Japon, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya'dan Japonya'ya Kuril Adaları yaptırımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'dan Japonya'ya Kuril Adaları yaptırımı - Son Dakika
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