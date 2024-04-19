Rusya, İran'ın gerginlik istemediğini İsrail'e iletti - Son Dakika
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Politika

Rusya, İran'ın gerginlik istemediğini İsrail'e iletti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'e İran'ın gerginlik istemediğini açıkça ifade ettiklerini belirtti. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında bölgedeki tansiyon yükselirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

19.04.2024 15:50
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, "İsrail tarafına İran'ın gerginlik istemediğini açıkça ifade ettik" dedi.

İran, İsrail tarafından İran'ın Şam Konsolosluğuna 1 Nisan'da gerçekleştirilen saldırıya 13 Nisan gecesi karşılık vermişti. İsrail ise sabahın erken saatlerinde İran'ın nükleer tesisler ve İran Hava Kuvvetleri Üssü'nün bulunduğu Isfahan kentini vurdu. İsrail'in bu adımıyla bölgede tansiyon bir kez daha yükselirken, olaya ilişkin son açıklama Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail tarafı ve temsilcilerimiz arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Bu görüşmede İsrail tarafına İran'ın gerginlik istemediğini açıkça ifade ettik" dedi.

Kremlin'den itidal çağrısı

Kemlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, İsrail'in düzenlediği son saldırıya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade ederek, "Tarafları itidalli davranmaya ve böylesine hassas bir bölgede gerilimi daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rusya, İran'ın gerginlik istemediğini İsrail'e iletti - Son Dakika

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