Rusya, İran'ın gerginlik istemediğini İsrail'e iletti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, "İsrail tarafına İran'ın gerginlik istemediğini açıkça ifade ettik" dedi.
İran, İsrail tarafından İran'ın Şam Konsolosluğuna 1 Nisan'da gerçekleştirilen saldırıya 13 Nisan gecesi karşılık vermişti. İsrail ise sabahın erken saatlerinde İran'ın nükleer tesisler ve İran Hava Kuvvetleri Üssü'nün bulunduğu Isfahan kentini vurdu. İsrail'in bu adımıyla bölgede tansiyon bir kez daha yükselirken, olaya ilişkin son açıklama Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail tarafı ve temsilcilerimiz arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Bu görüşmede İsrail tarafına İran'ın gerginlik istemediğini açıkça ifade ettik" dedi.
Kremlin'den itidal çağrısı
Kemlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, İsrail'in düzenlediği son saldırıya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade ederek, "Tarafları itidalli davranmaya ve böylesine hassas bir bölgede gerilimi daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz" dedi. - MOSKOVA
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Trabzon'da Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösteren 'Alo 199' çağrı merkezinin kapatılma kararı, çalışanlar tarafından protesto edildi. Çalışanlar, kararın Trabzon'un ekonomisine zarar vereceğini ve 350 kişinin işsiz kalacağını belirterek tepki gösterdi.
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görevlerine seçilerek işbaşı yapan mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla toplantı düzenlendi. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni muhtarları tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ise muhtarların önemine vurgu yaparak, hizmetlerin daha nitelikli olması için muhtarlarla işbirliği içinde çalışacaklarını belirtti.
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