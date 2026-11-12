Rusya, ticari ilişkileri geliştirmek için Kabil\'e 70\'ten fazla iş insanı gönderdi

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexey Overchuk liderliğindeki heyet, Afganistan ile ekonomik iş birliğini görüşmek üzere başkent Kabil'e resmi ziyaret gerçekleştirirken Overchuk, temasları kapsamında Afganistan'ın Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulghani Birader ile bir araya geldi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexey Overchuk başkanlığındaki bir Rus heyeti, Afganistan ile Rusya arasındaki ilişkileri güçlendirme ve ekonomik iş birliğini genişletme fırsatlarını değerlendirmek üzere başkent Kabil'e geldi. Rus yetkili temasları kapsamında Afganistan'ın Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulghani Birader ile bir araya geldi. Birader görüşmede, ülkesinin stratejik konumu, zengin doğal kaynakları ve yaklaşık 24 milyonluk çalışma çağındaki nüfusuna dikkat çekerek, bunların ekonomik kalkınma ve yatırım için önemli fırsatlar oluşturduğunu belirtti.

Birader, Rusya'ya Afganistan'da, özellikle sanayi sektörü başta olmak üzere; uluslararası standartlarda sanayi parkları, ortak özel ekonomik bölgeler ve kuru limanlar kurulması gibi alanlarda ortak yatırımları artırma çağrısında bulundu. Ayrıca ticaret altyapısına yönelik yatırım fırsatlarına da vurgu yaptı.

"Rusya, Afganistan ile ticari ilişkilerini geliştirmeyi hedefliyor"

Rus basınında yer alan haberlere göre ise Overchuk ziyarete ilişkin açıklamasında, Rusya'nın Afganistan ile ticari ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Overchuk, "Bugün heyetimizde, onlarca Rus şirketini temsil eden 70'ten fazla iş insanı bulunuyor. Bu şirketlerin birçoğu halihazırda Afganistan'da faaliyet gösterirken, pek çoğu da ülkede çalışmaya başlamak istiyor. Bizim açımızdan öncelikli görev, iş dünyaları arasındaki temasların sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için gerekli şartları oluşturmak" dedi.

Overchuk, heyette temsil edilen şirketlerin ulaştırma, lojistik, tarım ve ilaç sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirtti. Afganistan hükümetinin, Rus gübreleriyle ilgilendiğini kaydeden Overchuk, bu kapsamda doğrudan Afganistan'da gübre üretim tesisleri kurulmasının da gündemde olduğunu söyledi.

Rus yetkili, "Afganistan hükümetinin Rusya ile ilişkileri geliştirmeye büyük ilgi gösterdiğini görüyoruz. Biz de bu konuda her şeyden önce ekonominin gelişmesi, istihdamın artması, insanların düzenli gelir elde etmesi ve barış içinde yaşayabilmesi için Afganistan'ı desteklemeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Söz konusu ziyaretin, her iki taraf için de ikili ilişkileri güçlendirme ve ekonomik ve ticari iş birliğini genişletme yollarını ele alma fırsatı sağlaması bekleniyor.