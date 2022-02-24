Karadeniz'de Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 2'ye çıkartı - Son Dakika
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Karadeniz'de Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 2'ye çıkartı

24.02.2022 19:17
Karadeniz'de Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 2'ye çıkartı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesinin 2'ye çıkartıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesinin 2'ye çıkartıldığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz'deki güncel gelişmeler dikkate alınarak, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 2'ye çıkartılmıştır. Acil durumlar için" denildi. - ANKARA

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Rusya Federasyonu, Karadeniz, Ukrayna, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karadeniz'de Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 2'ye çıkartı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz'de Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 2'ye çıkartı - Son Dakika
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