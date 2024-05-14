Rusya Yüksek Mahkemesi, Kara-Murza'nın Hapis Cezasını Onadı

Politika

Rusya Yüksek Mahkemesi, Ukrayna savaşını eleştirdiği için "vatana ihanet" dahil farklı suçlamalardan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza'nın itirazını reddederek hapis cezasını onadı.

Rusya'da Yüksek Mahkeme, savaş karşıtı muhalif politikacı Vladimir Kara-Murza'nın 25 yıllık hapis cezasına yaptığı itirazı karara bağladı. Yüksek Mahkeme, "vatana ihanet, Rus ordusu hakkında yanlış bilgi yaymak ve istenmeyen bir örgüte üye olmak" suçlamalarından hapse mahkum edilen Kara-Murza'nın itirazını reddederek 25 yıl cezasını onadı.

Öte yandan Kara-Murza'nın cezası, Rusya'da bir muhalife verilen en uzun hapis cezası oldu.

Ne olmuştu?

Kara-Murza, 11 Nisan 2022'de ABD Merkezli basın kuruluşu MSNBC televizyon kanalının yayınına katılmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna operasyonları sırasında Rus kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini ifade etmişti. Yayın sırasında tehlike altında olduğunu ifade eden Kara-Murza, savaşa karşı olan duruşu hakkında "Olmam gereken nokta burası" demişti. Kara-Murza, yayının ardından 12 Nisan 2022'de Moskova'da gözaltına alınarak tutuklanmış, Nisan 2023'te çıkarıldığı mahkeme tarafından "vatana ihanet, Rus ordusu hakkında yanlış bilgi yaymak ve istenmeyen bir örgüte üye olmak" suçlamalarından 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Muhalif politikacı kararı temyize taşımış, Temyiz Mahkemesi de 31 Temmuz 2023'te itirazı reddetmişti. Bunun üzere Kara-Murza'nın avukatları Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunmuştu.

Kara-Murza Mayıs 2015 ve Şubat 2017'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

Putin karşıtlığıyla bilinen Kara-Murza, öldürülen Rus politikacı Boris Nemtsov ile Şubat ayında cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Alexei Navalny'ye verdiği desteklerle de tanınıyor. - MOSKOVA