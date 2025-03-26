Rutte: Avrupa'nın Güvenliği İçin NATO Şart

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "ABD, İngiltere, Türkiye, Kanada, Norveç ve İzlanda olmadan Avrupa'nın güvenliğini düşünmek imkansız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya'nın başkenti Varşova'da Başbakan Donald Tusk ile yaptığı görüşmenin ardından Varşova Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlenen bir panele katıldı. Rutte, "Biliyorum, son aylarda işler çok hızlı değişti. Birçoğumuz, bu hızla değişen dünyada kendimizi daha az güvende hissediyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş, tüm şiddetiyle sürüyor. Nasıl sona ereceğine ilişkin ise ciddi endişeler var. Ancak nasıl biterse bitsin, Rusya güvenliğimiz için en büyük ve en doğrudan tehdit olmaya devam edecek" dedi.

"Putin, küresel güvenlik düzenini yeniden şekillendirme arzusundan vazgeçmiş değil"

Rusya'nın Çin teknolojisi üzerine kurulu, İran dronlarıyla desteklenen ve Kuzey Kore askerleri ve füzeleriyle takviye edilen bir sistem oluşturduğunu ifade eden Rutte, "Putin, küresel güvenlik düzenini yeniden şekillendirme arzusundan vazgeçmiş değil" dedi.

"Küresel güvenlik tehditleri, hiçbirimizin tek başına göğüsleyemeyeceği kadar büyük"

Rutte, "Müsaadenizle açık konuşacağım. Zaman, ne Avrupa ne de Kuzey Amerika için yalnız olma zamanı değil. Küresel güvenlik tehditleri, hiçbirimizin tek başına göğüsleyemeyeceği kadar büyük. Konu Avrupa ve Kuzey Amerika'nın güvenliği olduğunda, NATO'nun bir alternatifi yok. ABD, İngiltere, Türkiye, Kanada, Norveç ve İzlanda olmadan Avrupa'nın güvenliğini düşünmek imkansız. Güvenliğimizin nihai teminatı olan ABD nükleer şemsiyesinin yerini ise hiçbir şey tutamaz" dedi.

Rutte, "Evet, Avrupa, Sam Amca'nın halen yanımızda olduğunu bilmek istiyor. Ama ABD'de NATO müttefiklerinin sorumluluk almaya ve tam anlamıyla katkı sağlamaya hazır olduğunu bilmeli" ifadelerini kullandı.

Litvanya'da 4 ABD askeri hayatını kaybetti

Rutte, Varşova'da gazetecilere yaptığı açıklamada ise Litvanya'da eğitim sırasında kaybolan 4 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Rutte, olaya ilişkin detayları henüz bilmediğini ifade etti. Rutte, "Bu henüz çok yeni bir gelişme ve bu nedenle detayları bilmiyoruz. Bu gerçekten çok üzücü bir haber ve düşüncelerimiz, aileleri ve sevdikleriyle birlikte" dedi.

Litvanya'nın kamu yayıncısı LRT, 4 ABD askeri ve bir aracın, dün öğleden sonra Belarus sınırına 10 kilometreden az bir mesafede gerçekleştirilen tatbikat sırasında kaybolduğunu bildirmişti. - VARŞOVA