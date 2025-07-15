Rutte'den Rusya'ya Yaptırım Uyarısı - Son Dakika
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Politika

Rutte'den Rusya'ya Yaptırım Uyarısı

Rutte\'den Rusya\'ya Yaptırım Uyarısı
15.07.2025 21:59
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NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya ile işbirliği süren Brezilya, Çin ve Hindistan'a yaptırım uyarısı yaptı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya ile işbirliği yapmaya devam etmeleri halinde Brezilya, Çin ve Hindistan'ın sert yaptırımlara maruz kalacaklarını belirterek, "Başkan Trump, eğer Rusya barış görüşmelerinde ciddi hareket etmezse, 50 gün içinde Hindistan, Çin ve Brezilya gibi ülkelere ikincil yaptırımlar uygulayacak" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Kongresi'nde Senato Dış İlişkiler Komitesi üyeleri Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ve Demokrat Senatör Jeanne Shaheen ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Rutte, Kongre'deki basın toplantısında ABD'nin NATO müttefikleri aracılığıyla Ukrayna'ya silah sağlama kararı ve Rusya'ya karşı ikincil yaptırımlar konularında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya silah tedarik etme kararını değerlendiren Rutte, "ABD, artık Ukrayna'ya sadece hava savunması değil, büyük miktarda füze ve mühimmat da tedarik edecek ve bunlar Avrupalılar tarafından ödenecek" dedi.

"Putin'i arayın ve kendisine barış görüşmelerine ciddi bir şekilde yaklaşması gerektiğini söyleyin"

Rutte, "İkincisi, Başkan Trump, eğer Rusya barış görüşmelerinde ciddi hareket etmezse, 50 gün içinde Hindistan, Çin ve Brezilya gibi ülkelere ikincil yaptırımlar uygulayacak. Dolayısıyla, bu üç ülkeye çağrım şu şekilde. Eğer Pekin'de ya da Delhi'de yaşıyorsanız ya da eğer Brezilya'nın devlet başkanı iseniz bu konuyla ilgilenmeniz gerek çünkü bu, size ağır bir darbe indirebilir. Bu nedenle lütfen Vladimir Putin'i arayın ve kendisine barış görüşmelerine ciddi bir şekilde yaklaşması gerektiğini söyleyin. Aksi takdirde bunun Brezilya, Hindistan ve Çin'e büyük bir faturası olacak" dedi.

Trump'ın dün ABD'nin NATO aracılığıyla Ukrayna'ya silah temin edileceği yönündeki açıklamasının akıllıca ve yerinde yapılmış bir duyuru olduğunu ifade eden Rutte, "Aynı şekilde silah meselesi de çok önemli. Biz Avrupa'da bu parayı bulacağız ve Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu şeyleri mutlaka temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmeleri başlatarak Ukrayna konusundaki tıkanıklığı aşmasının büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Rutte, "Açıkça görülüyor ki altıncı telefon görüşmesinin ardından, bir sonraki adıma geçmek için dün alınan kararların gerekli olduğu sonucuna vardı" dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinin ABD'nin kendi stokları göz önüne alınarak yapılacağını vurgulayan Rutte, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahlara sahip olmasının Rusya ve Putin'e güçlü bir mesaj göndereceğini ve Putin'i İstanbul'a ciddi bir müzakere ekibi göndermeye zorlayacağını söyledi.

" Moskova'daki adam barış görüşmelerinde ciddi olmazsa, size yüzde yüze varan ikincil yaptırımlar uygulanacak"

ABD Başkanı Trump'ın dün yaptığı açıklamanın ABD Kongresindeki Rusya'ya yaptırım tasarısıyla tamamıyla uyumlu olduğunu ifade eden Rutte, "Eğer Çin Devlet Başkanı, Hindistan Başbakanı ya da Brezilya'nın Devlet Başkanı iseniz ve hala Ruslarla ticaret yapıyor, onlardan petrol ve gaz alıyor hatta bazen bunu daha yüksek fiyata tekrar satıyorsanız, bilin ki Moskova'daki adam barış görüşmelerinde ciddi olmazsa, size yüzde yüze varan ikincil yaptırımlar uygulanacak" dedi.

"Eminim şu anda henüz başlarına gelen şeyi idrak edemiyorlar"

Rutte, "Eminim şu anda henüz başlarına gelen şeyi idrak edemiyorlar. Bunun sindirilmesi biraz zaman alacak. Bence sizlerin medyada bunu net bir şekilde anlatıyor olmanız ve senatörlerin Brezilya, Çin ve Hindistan'daki muhataplarıyla bunu konuşuyor olması çok faydalı olur. Çünkü bu, Ukrayna'ya silah sevkiyatına ek olarak Rusya üzerinde azami baskı kurulmasına katkı sağlayacak" dedi.

Rutte, ABD bu hususta ABD Başkanı Trump tarafından belirlenen 50 günlük sürenin dün başladığını söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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