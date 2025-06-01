Saadet Partisi 8. Olağan İstanbul Kongresi düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi 8. Olağan İstanbul Kongresi düzenlendi

Saadet Partisi 8. Olağan İstanbul Kongresi düzenlendi
01.06.2025 16:43
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Saadet Partisi 8. Olağan İstanbul Kongresi düzenlendi.

Saadet Partisi 8. Olağan İstanbul Kongresi düzenlendi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Geçtiğimiz hafta İsrail, Batı Şeria'da 22 ayrı yeri daha işgal edeceğini açıkladı. İşgalci İsrail hükümetinin önde gelen isimleri, Gazze'deki Filistin nüfusunun 'gönüllü göç' adı altında başka yerlere yerleştirilmesini planlıyor" dedi.

Saadet Partisi 8. Olağan İstanbul Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongreye Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda delege katıldı. Program başlamadan önce partinin gençlik kolları tarafından Gazze için bir şiir okunarak tiyatro oyunu sergilendi. Programda partiye katılan yeni üyelere rozet takılırken, delegeler ise oylarını kullandı.

"İsrail terör örgütü Filistin topraklarında sistematik bir işgal sürecini devam ettiriyor"

Kongrede konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek "Siyonist İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım acımasızca, artarak devam ediyor. Bombadan kurtulanlar, yangında ölüyor. Yangından kurtulanlar açlıktan ölüyor. 'Ateşkes oldu, olacak. Bitti bitecek' denirken her gün yüzlerce kardeşimiz sistematik bir şekilde şehit edilmeye devam ediyor. İsrail terör örgütü, Filistin topraklarında sistematik bir işgal sürecini devam ettiriyor. Netanyahu'nun Mescid-i Aksa'nın altındaki tünellerde, verdiği görüntüleri, mesajları biliyoruz. Geçtiğimiz hafta İsrail, Batı Şeria'da 22 ayrı yeri daha işgal edeceğini açıkladı. İşgalci İsrail hükümetinin önde gelen isimleri, Gazze'deki Filistin nüfusunun 'gönüllü göç' adı altında başka yerlere yerleştirilmesini planlıyor" ifadelerini kullandı.

"Gazze'de tek bir yol var, o da askeri güçtür"

Genel Başkan Arıkan, "Türkiye bir kamuoyuna hazırlanıyor. Buradan, İstanbul'dan tarihi bir uyarı yapacağım. Gazze'nin, Filistin'in insansızlaştırılmasına alet olmayın. Yoksa 7 ceddiniz alnını secdeden kaldırmasa, bunun vebalini ödeyemezsiniz. Türkiye'yi böyle bir vebalin altında bırakmamak için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Defalarca Meclis Genel Kurulu'nda önergeler verdik. Meclisin gündemi, her gün onlarca çocuğun, kadının, masumun katledildiği Gazze olsun istedik. Bizim mecliste ortaya koyduğumuz duruş diğer ülke meclislerine örnek olsun istedik. Meclis'te Gazze'yi bugün konuşmayacaksak ne zaman konuşacağız? Bizim önergelerimizi reddediyorsunuz. Salı günü meclis açıldığında siz önergeyi verin tüm muhalefet partileri olarak bu öneriyi biz kabul edelim, destekleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı dost dost diye nicelerine sarıldı. Gelin bir kez olsun, Trump'a değil, bize kulak verin. Gazze'de tek bir çözüm, tek bir çare, tek bir yol var. O da askeri güçtür, Gazze barış gücüdür" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, istanbul, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi 8. Olağan İstanbul Kongresi düzenlendi - Son Dakika

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