Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Zonguldak'ta partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Zonguldak'ta partililerle buluştu Açıklaması

17.03.2022 15:12
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Zonguldak'ta partililerle buluştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, iktidarın itidalli duruşunu, arabulucu pozisyonunu muhafaza etmesini önemli gördüklerini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, iktidarın itidalli duruşunu, arabulucu pozisyonunu muhafaza etmesini önemli gördüklerini söyledi.

Kentteki bir otelde partililerle bir araya gelen Arıkan, hükümetin ekonomi politikalarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Arıkan, Ukrayna-Rusya savaşına değinerek, "İktidarın kısmen durduğu noktanın, Ukrayna-Rusya krizinde doğru olduğu kanaatindeyiz. İtidalli duruşu, arabulucu pozisyonunu muhafaza etmesinde önem görüyoruz." dedi.

Yerli üretimin önemine dikkati çeken Arıkan, şunları kaydetti:

"Türkiye bir tarım cenneti. Tarım arazilerinin hiç olmadığı kadar yüksek olduğu bir ülkenin ekmemesi, çiftçilerin gübre, tohum, mazot bulamaması yönetim acziyetinden başka bir şey değil. Mazot, gübre desteği sağlayarak daha fazla ekim alanları oluşturmak bu işin çözüm noktası olacaktır. İthal edilen kesinlikle ucuz değildir. Bugün ithalata verdiğimiz desteği çiftçilerimize vermiş olsaydık emin olun buğday ithalatı yapan bir ülke değil, ihracat yapan ülke olmamız işten bile değildi."

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Zonguldak'ta partililerle buluştu Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Zonguldak'ta partililerle buluştu Açıklaması

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Mahmut Arıkan, Ukrayna, Rusya, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Zonguldak'ta partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Zonguldak'ta partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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