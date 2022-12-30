Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu adayını açıkladı: Erdoğan'ın en az 3 puan üzerinde görünüyor - Son Dakika
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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu adayını açıkladı: Erdoğan'ın en az 3 puan üzerinde görünüyor

30.12.2022 18:43

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacağını söyleyerek, "Tabii. Son zamanlarda bana gelen bilgileri söyleyeyim. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın en az 3 puan üzerinde görünüyor. Yüzde 15 civarındaki kararsız seçmen dağıtılmadan önce" ifadelerini kullandı.

Muhalefet partileri tarafından oluşturulan 6'lı masanın 2023 seçimlerinde kimi cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği merak ediliyor. Kulislerde adı en çok dillendirilen isimler Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Ancak 6'lı masa henüz karar aşamasına geçmedi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA SICAK BAKMIYOR

Masada söz sahibi liderler arasında bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Habertürk'ten Nihal Bengisu Karaca'ya dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı aday olması halinde mutlaka kazanacağı iddiasına, "Cahilce bir iddia" diyerek tepki gösterdi. Karamollaoğlu, iki isimden birinin aday olması durumunda Erdoğan için, "Buldozer gibi ezip geçer" yorumunu yaptı.

"KILIÇDAROĞLU 3 PUAN ÖNDE GÖTÜRÜYOR"

Açıklamasının devamında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun şu anda anketlerde Erdoğan'dan önde çıktığını belirten Karamollaoğlu, "Tabii. Son zamanlarda bana gelen bilgileri söyleyeyim. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın en az 3 puan üzerinde görünüyor. Yüzde 15 civarındaki kararsız seçmen dağıtılmadan önce" dedi.

YORUMLAR (2)
  • Şafak Kıdıl: Bu da ak partinin adamı bence aynı adayı istiyorlar arka planda kazanamayacağını bildikleri için.herkes mansur yavaş olsum diyor ben dahil duymuyor adamlar. Cevap Yaz 26 36 Yayından Kaldır
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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İmamoğlu ya da Yavaş mutlaka kazanır demek cahilce, Erdoğan buldozer gibi ezip geçer Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İmamoğlu ya da Yavaş mutlaka kazanır demek cahilce, Erdoğan buldozer gibi ezip geçer Ali Babacan'dan Temel Karamollaoğlu'na Geçmiş Olsun Ziyareti Ali Babacan'dan Temel Karamollaoğlu'na Geçmiş Olsun Ziyareti

Temel Karamollaoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu adayını açıkladı: Erdoğan'ın en az 3 puan üzerinde görünüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu adayını açıkladı: Erdoğan'ın en az 3 puan üzerinde görünüyor - Son Dakika
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