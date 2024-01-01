Saadet Partisi, intihar girişiminde bulunan bir babanın ailesini ziyaret etti

Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nuri Tüfekçi ve Pendik İlçe Başkanı Yasin Kadıoğlu, 29 Aralık Cuma günü Maltepe'de bir alışveriş merkezinde 'Açım, çocuklarım aç, borcum var' diyerek intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören 42 yaşındaki Yılmaz Çakır'ın aile evine ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dünya liderliği, büyüme rekoru, asgari ücret zammı, mega projeler. Geçim derdinin altında ezildiği için intihara kalkışan bir babanın derdine derman olmayan her söz; laf-ı güzaftır. Mazimizde insanımızın derdiyle dertlenmek var, bundan sonra da kimsesizlerin kimi olacağız" ifadelerine yer verdi.