Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, \'Şehitlerimize Rahmet, Filistin\'e Destek, İsrail\'e Lanet\' yürüyüşüne mesaj yayımladı

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı , Milli İrade Platformu tarafından ve 308 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin 'e Destek, İsrail 'e Lanet' yürüyüşüne ilişkin bir mesaj yayımladı.

Milli İrade Platformu tarafından ve 308 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü, İstanbul'da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, yürüyüşle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul halkını Filistin'e destek için gösterdikleri duruşlarından dolayı tebrik etti. Yazıcı, yürüyüşlerin yanı sıra somut eylemlerin de gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, İsrail'e karşı güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade etti. Yazıcı, Filistin'e destek amacıyla somut adımlar atılması için İsrail'le ticaretin kesilmesi, üslerin kapatılması gibi konularda gündem oluşturulması çağrısında bulundu. Yazıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz İstanbulluları, milletimizin kıymetli fertlerini yılın ilk günü Filistin'e destek için bu duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Dünyanın, uluslararası kamuoyunun ve küresel medyanın üç maymunu oynadığı bugünlerde; zulme rıza göstermeyip zalime meydan okuyan tüm hür yürekli insanlara teşekkür ediyorum. Yürüyüşler, eylemler, mitingler elbet güzeldir ancak bu faaliyetlerin taçlandırıcısı olarak muhakkak icraat gerekir. Erbakan Hocamızın sözleriyle, 'İsrail, ancak güçten anlar.' Bu organizasyonu düzenleyen STK'larımızın her biri sayın Cumhurbaşkanımıza çok yakın durumdadır. Bu çabanızın gerçek manada fayda getirmesi için İsrail'le ticaretin kesilmesi, üslerin kapatılması, İsveç'in NATO'ya girişinin Meclis'te onaylanmaması gibi somut adım ve yaptırımlar konusunda da sizleri gündem yapmaya davet ediyorum. Zira Filistin'in izzetli mücahitleri Türkiye'nin bu süreçte somut anlamda etkin bir rol almadığı sitemini iletiyorlar."