Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı'ndan Belediyeye Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı'ndan Belediyeye Tepki

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı\'ndan Belediyeye Tepki

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kongre salonu tahsisiyle ilgili açıklamalarına yanıt vererek, belediyenin partilerine yönelik tutumunu eleştirdi ve kamuoyunu bilgilendirdi.

11.04.2025 15:07  Güncelleme: 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanı Erdal Altun; Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi salonunun, önceden planlanan başka bir program için tahsis edildiğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada; "Tarihler tarafımızdan esnek şekilde bırakılmış; hangi tarihlerde salon müsaitse, o tarihlerde kongremizi gerçekleştirebileceğimiz açıkça ifade edilmiştir" dedi.

SP İl Başkanı Erdal Altun açıklamasında; "Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, partimize yönelik mesnetsiz iddialar ve gerçekle bağdaşmayan bazı savunmalar yer almıştır. Bu sebeple kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapma gereği doğmuştur. Ramazan ayından haftalar önce belediyeye yapılan salon başvurumuzda, ilgili tarihler tarafımızdan esnek şekilde bırakılmış; hangi tarihlerde salon müsaitse, o tarihlerde kongremizi gerçekleştirebileceğimiz açıkça ifade edilmiştir. Ne yazık ki her defasında, daha önce planlanan programlar gerekçe gösterilerek olumsuz yanıt alınmıştır. Kongre gibi önemli bir etkinlik için dahi, belediyenin işbirliğinden uzak bu tutumu kamu vicdanında karşılık bulmamaktadır. Belediyenin afişlere dair 'kamu düzeni' ve 'estetik' vurgusu, ancak çifte standart olmadan yapıldığında anlamlıdır. Kendisine yakınlığı ile bilinen bazı firmaların ve kuruluşların afişleri şehrin dört bir yanında asılı dururken, yalnızca Saadet Partisi afişlerinin hukuksuz şekilde ve zabıta eliyle toplatılması kamuoyunun gözünden kaçmamaktadır. Bu uygulamanın hukukla değil, tamamen siyasi saikle yapıldığına dair güçlü kanaat oluşmuştur. Belediyenin tüm siyasi partilere eşit mesafede olduğunu iddia etmesi ancak uygulamada da bunun karşılığı varsa anlamlıdır. Aksi takdirde bu ifadeler, halkın aklıyla alay etmekten öteye gitmez. Siyasi parti temsilcisi dediği Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı'dır ve siyasi nezaket önce bunu kabul etmekten geçer. Ayrıca Kayseri Milletvekili ve Genel Başkanımız Mahmut Arıkan beyin 25 Şubat Kayseri programında da özellikle randevu talebimize geri dönmemesi de eşitlik vurgusunu havada bırakmıştır. Bizler, toplumun huzuru ve demokratik hakların korunması için eleştirimizi hakkaniyetle yapıyor, muhataplarımızdan da aynı olgunluğu bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki belediyeler halkındır, partizan yaklaşımlara göre değil, adalet ve hakkaniyet ilkelerine göre hizmet etmelidir" ifadelerine yer verdi.

Başkan Altun ayrıca; tüm halkı 13 Nisan Pazar günü saat 14: 00'te Erciyes Kültür Merkezi'nde yapılacak olan kongreye davet etti. - KAYSERİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Erdal Altun, Politika, kayseri, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı'ndan Belediyeye Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye geliyor ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor
Karasu Limanı’nda park kavgasında kan aktı 1 kişi hayatını kaybetti Karasu Limanı'nda park kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti
Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü
Tahliye edilen Berkay Gezgin’den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak Tahliye edilen Berkay Gezgin'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak
İlkin Aydın’ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı
Altında yeni rekor kırıldı Altında yeni rekor kırıldı
Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar
Bitcoin mi Altın mı 2025’in En İyi Yatırımı Hangisi Bitcoin mi Altın mı? 2025'in En İyi Yatırımı Hangisi?
Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı
Trump: Panama’ya çok sayıda asker gönderdik Trump: Panama'ya çok sayıda asker gönderdik

15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan foruma damga vuran “İsrail“ sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım
15:45 İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım
13:58 Cevdet Yılmaz’ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı
13:06 Aliyev’in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?
13:02 İmamoğlu’ndan 20 gün sonra ilk kare İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare
23:20 Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
22:56 ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
22:46 İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü 5 kişi yaralandı İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 5 kişi yaralandı
22:20 Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü
22:12 Ankara’da okullar tatil edildi Ankara'da okullar tatil edildi
21:59 CHP’li Mahmut Tanal’tan Berkay Gezgin’e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın CHP'li Mahmut Tanal'tan Berkay Gezgin'e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 16:16:31. #7.12#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı'ndan Belediyeye Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement