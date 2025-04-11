Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı\'ndan Belediyeye Tepki

Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanı Erdal Altun; Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi salonunun, önceden planlanan başka bir program için tahsis edildiğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada; "Tarihler tarafımızdan esnek şekilde bırakılmış; hangi tarihlerde salon müsaitse, o tarihlerde kongremizi gerçekleştirebileceğimiz açıkça ifade edilmiştir" dedi.

SP İl Başkanı Erdal Altun açıklamasında; "Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, partimize yönelik mesnetsiz iddialar ve gerçekle bağdaşmayan bazı savunmalar yer almıştır. Bu sebeple kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapma gereği doğmuştur. Ramazan ayından haftalar önce belediyeye yapılan salon başvurumuzda, ilgili tarihler tarafımızdan esnek şekilde bırakılmış; hangi tarihlerde salon müsaitse, o tarihlerde kongremizi gerçekleştirebileceğimiz açıkça ifade edilmiştir. Ne yazık ki her defasında, daha önce planlanan programlar gerekçe gösterilerek olumsuz yanıt alınmıştır. Kongre gibi önemli bir etkinlik için dahi, belediyenin işbirliğinden uzak bu tutumu kamu vicdanında karşılık bulmamaktadır. Belediyenin afişlere dair 'kamu düzeni' ve 'estetik' vurgusu, ancak çifte standart olmadan yapıldığında anlamlıdır. Kendisine yakınlığı ile bilinen bazı firmaların ve kuruluşların afişleri şehrin dört bir yanında asılı dururken, yalnızca Saadet Partisi afişlerinin hukuksuz şekilde ve zabıta eliyle toplatılması kamuoyunun gözünden kaçmamaktadır. Bu uygulamanın hukukla değil, tamamen siyasi saikle yapıldığına dair güçlü kanaat oluşmuştur. Belediyenin tüm siyasi partilere eşit mesafede olduğunu iddia etmesi ancak uygulamada da bunun karşılığı varsa anlamlıdır. Aksi takdirde bu ifadeler, halkın aklıyla alay etmekten öteye gitmez. Siyasi parti temsilcisi dediği Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı'dır ve siyasi nezaket önce bunu kabul etmekten geçer. Ayrıca Kayseri Milletvekili ve Genel Başkanımız Mahmut Arıkan beyin 25 Şubat Kayseri programında da özellikle randevu talebimize geri dönmemesi de eşitlik vurgusunu havada bırakmıştır. Bizler, toplumun huzuru ve demokratik hakların korunması için eleştirimizi hakkaniyetle yapıyor, muhataplarımızdan da aynı olgunluğu bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki belediyeler halkındır, partizan yaklaşımlara göre değil, adalet ve hakkaniyet ilkelerine göre hizmet etmelidir" ifadelerine yer verdi.

Başkan Altun ayrıca; tüm halkı 13 Nisan Pazar günü saat 14: 00'te Erciyes Kültür Merkezi'nde yapılacak olan kongreye davet etti. - KAYSERİ