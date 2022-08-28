Saadet Partililer Milli Görüş Buluşması'nda bir araya geldi - Son Dakika
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Saadet Partililer Milli Görüş Buluşması'nda bir araya geldi

28.08.2022 15:35
Saadet Partililer Milli Görüş Buluşması'nda bir araya geldi

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Milli Görüş Buluşması, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan'ın katılımıyla düzenlendi.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Milli Görüş Buluşması, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan'ın katılımıyla düzenlendi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, "En güzel neticeyi alabilmek için tüm teşkilatlarımızla olağanüstü bir gayret içerisindeyiz" dedi.

Hisarcık Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen programa, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Kayseri teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan parti üyeleri ve vatandaşlarla tek tek selamlaşarak, sohbet etti. Buluşmayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Arıkan, Haziran seçimlerin de en güzel neticeye ulaşabilmek için teşkilatın tümüyle olağanüstü bir çaba içerisine girdiklerini söyledi. Arıkan; " Türkiye'nin 4 bir tarafında teşkilatlarımız sahada. Çok güzel çalışmalara imza atılıyor. Bugünde Kayseri'de hemşerilerimizle bir aradayız. Hem yaz sonu bira araya gelip muhabbet etme imkanı hem de sonbaharın başlamasıyla beraber Türkiye genelinde tüm teşkilatlarımıza yeni bir hamle çalışması başlatıyoruz. En geç Haziran 23'de Türkiye bir seçime gidecek. Bu seçimlerde Saadet Partimizin en güzel neticeyi alabilmesi için tüm teşkilatlarımızla beraber olağanüstü bir gayret içerisindeyiz. Daha öncede birçok seçime girdik, birçok seçimi sizlerle beraber Kayseri'de yaşadık. Hemşehrilerimiz yeni bir arayış içerisindeler. Bu arayış içerisinde de Saadet Partimizin kararsızlar diye tabir edilen seçmen kitlesinde önemli bir yeri olduğunu gittiğimiz her yerde görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İmam Hatiplilere karşı bir şarkıcının hakaretini kabul etmemiz, sessiz kalmamız mümkün değil"

3 gün önce Erzurum'da teşkilat çalışmaları yaptıklarını ve bu çalışmaları Kayseri'de de sürdürdüklerini dile getiren Mahmut Arıkan; "Son 1 hafta içerisinde nelerin gündem olduğuna baktığımızda; imam-hatiplilere karşı bir şarkıcının hakaretini konuştuk. Bunu kabul etmemiz, bu hakaret karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. Ancak bu hakareti ülkemizde birinci gündem maddesi yaparken, nelerin gözden kaçtığına da dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. En son İsrail'e Türkiye olarak büyükelçi atama kararı aldık. Biz Gülşen'i konuşurken, bütün bunlar oldu. İsrail büyükelçisi Türkiye'ye Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması noktasında dikte ettiğini gördük. Türkiye büyükelçi atayacaksa Kudüs'e atama diktesini hep beraber yaşamış olduk. Bir faiz komedisi yaşıyoruz. Faizler yüzde 14'den 13'e düştü. Yine biz Gülşen'i tartışırken ama bankalar karlarına kar kattılar. Servet sahipleri servetlerine servet kattılar. Bugün ülkede büyük bir ekonomik kriz var. Bugün ülkede büyük bir işsizlik problemi var. Bugün ülkede büyük bir huzursuzluk problemi var" diye konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Mahmut Arıkan, Kayseri, Sp, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partililer Milli Görüş Buluşması'nda bir araya geldi - Son Dakika

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