Saadet Partisi Milletvekili: İsrail destekçiliği suç kapsamına alınmalıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Saadet Partisi Milletvekili: İsrail destekçiliği suç kapsamına alınmalıdır

Saadet Partisi Milletvekili: İsrail destekçiliği suç kapsamına alınmalıdır

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, İsrail destekçiliğinin suç kapsamına alınması gerektiğini belirtti. Kılıç, ayrıca KYK borçlarına ilişkin bir kanun teklifi verdiklerini ve gençlerin evlenmesini zorlaştıran, boşanmalara sebep olan borçların ertelenmesi ve çalışmayan evlilerin borçlarının silinmesi amacını taşıdıklarını ifade etti.

05.06.2024 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, "Hem İsrail'in hem de bu azılı katili savunanların yargılanmasını sağlayacak bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. İsrail destekçiliği suç kapsamına alınmalıdır." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyada emanetçi olduğunun bilinciyle temiz ve sağlıklı bir çevreyi miras bırakmak için hassasiyetle çalışan herkesin Dünya Çevre Günü'nü kutladı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının artık "soykırım" kelimesiyle ifade edilemeyecek boyutlara ulaştığını aktaran Kılıç, "İsrail 7 Ekim'den bu yana 36 bin 439 Filistinliyi katlederken, toplam yaralı sayısı ise 81 bine çıktı. Azılı katil neredeyse her hafta bin Filistinliyi katlediyor. Her hafta yaralı sayısı 2 bini üzerinde artış gösteriyor. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze şeridinde 1,9 milyon kişi yerinden oldu." diye konuştu.

Kılıç, İsrail'in eylemlerine karşı artık kınama ve bildirilerin ötesine geçilmesi gerektiğini dile getirerek, "İsrail'e karşı ürün boykotu ve ticari faaliyetlerin durdurulması dışında hem İsrail'in hem de bu azılı katili savunanların yargılanmasını sağlayacak bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. İsrail destekçiliği suç kapsamına alınmalıdır. Azılı katil gibi onun savunucuları da mutlaka yargılanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kılıç, uzun zamandır enflasyon düşecek, milletin alım gücü artacak diye beklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Rakamlardan anlaşılan şu ki enflasyon ve faizler artmaya devam ediyor. Buna karşılık alım gücü düşüyor. Bakan Mehmet Şimşek'in Nurettin Nebati'den daha başarılı olduğunu gösteren matematiksel bir veri yok."

Kurbanlık fiyatlarına gelen zamların açıklanan yıllık enflasyon oranlarını geçtiğini söyleyen Kılıç, "Ağır şartlardan dolayı çoğu vatandaşlarımız Kurban Bayramı'nı ağız tadıyla idrak edemeyecek." dedi.

KYK borçlarına ilişkin Meclis'e bir kanun teklifi verdiklerini kaydeden Kılıç, düzenlemeyle hem gençlerin evlenmesini zorlaştıran hem de boşanmalarına sebep olabilen KYK borçlarının ertelenmesi ve çalışmayan evlilerin borçlarının kalıcı olarak silinmesinin amaçlandığı bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Şerafettin Kılıç, Milletvekili, Antalya, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Çevre, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi Milletvekili: İsrail destekçiliği suç kapsamına alınmalıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi Bakan Şimşek’ten açıklama var Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
18:13 Anlaşma tamam gibi Yaşayan efsane, Beşiktaş’ın başına geçiyor Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş'ın başına geçiyor
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 18:53:05. #1.13#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Milletvekili: İsrail destekçiliği suç kapsamına alınmalıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement