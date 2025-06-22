Saadet Partisi'nden İran'a Destek - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi'nden İran'a Destek

22.06.2025 19:59
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Mahmut Arıkan, İran halkının direnişini destekleyerek ABD saldırılarını lanetledi.

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "İran halkının ortaya koyduğu direnişi son derece kıymetli buluyoruz. İşgalci bir rejime karşı onurlu bir direnişi görmezden gelemeyiz. Bu nedenle buradan, tüm dünya kamuoyuna çağrımızdır; kimse bu tabloya 'İran meselesi' olarak bakmasın" dedi.

SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Diyarbakır 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi. Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi İhsan Arslan Konferans Salonu'nda gerçekleşen kongrede il başkanlığına yeniden Abdurrahman Ergin atandı. Burada konuşma yapan Arıkan, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Saadet Partisi, akan kanı durduracak, şiddete son verecek, siyasetin alanını genişletecek, hak ve özgürlükler üzerindeki kısıtlamaların kalkmasına vesile olacak, dilin, kimliğin, kültürün, inancın ve düşüncenin kendisini ifade etmesine en uygun zemini hazırlayacak, barış, huzur ve kardeşlik iklimini tesis edecek, tüm bunları gücün keyfiliğine bırakmayıp hukuk ile şekillendirecek her samimi adımı, herkesten daha fazla desteklemektedir ve destekleyecektir. Gelinen noktada örgütün silah bırakmasını ve kendini feshetmesini olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Ancak bölgemizde yaşanan gelişmelere baktığımızda bunu yeterli bulmuyoruz. Soykırımcı İsrail, Gazze'yi, Batı Şeria'yı, Lübnan'ı vururken, işgalci İsrail ordusu, Suriye topraklarında piknik yaparken, terörist İsrail, İran'ı bir iç karışıklığa sürüklemeye çalışırken Türk, Kürt, Arap, Farisi ve bölgenin tüm halkları, hepimizin birbirimizi el üstünde tutması gerekiyor. Bugün Türkiye'de Şeyh Said'in, Said-i Nursi'nin, Seyit Rıza'nın mezar yerleri halen bilinmiyor. Mezarlardan bile korkan bir yaklaşımla, yeni bir gelecek inşa edemeyiz. Buradan açık ve net bir çağrıda bulunuyorum; devlet artık bu ayıba son vermelidir. Şeyh Said'in, Said-i Nursi'nin ve Seyit Rıza'nın mezar yerleri açıklanmalıdır" dedi.

'KARDEŞ İRAN HALKINA SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

ABD'nin İran'a yaptığı saldırıyla ilgili olarak İran halkına başsağlığı dileklerini ilettiğini söyleyen Arıkan; "Malumlarınız, hareketli bir gece yaşadık. Öncelikle küresel çetenin baş aktörü ABD'nin İran'a yönelik, İran'ın nükleer tesislerine dönük saldırılarını lanetliyorum. Meselenin ne nükleer tesis ne barış ne demokrasi ne de İran olmadığını biliyoruz. Amaç; özgür iradeleri susturmak, masumların sesini kısmak, coğrafyamızı teslim almaktır. Biz bu kirli planları görüyoruz. Biz bu tezgahların farkındayız. Bu vesileyle dost ve kardeş İran halkına başsağlığı ve sabır diliyor, siyonist İsrail'i bir kez daha lanetliyor, hukuku ayaklar altına alan bu saldırılarını kınıyorum. İran halkının ortaya koyduğu direnişi son derece kıymetli buluyoruz. İşgalci bir rejime karşı onurlu bir direnişi görmezden gelemeyiz. Bu nedenle buradan, tüm dünya kamuoyuna çağrımızdır; kimse bu tabloya 'İran meselesi' olarak bakmasın" diye konuştu.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN-GıyasettinTETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Saadet Partisi'nden İran'a Destek - Son Dakika

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