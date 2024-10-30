Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yörük Ahmet olarak söylüyorum; Toros Dağları'nda doğan bir Yörük çocuğunun, Türkmen çocuğunun bu ülkede hakkı neyse, Dicle kenarında, Hakkari dağlarında doğan Kürt çocuğunun da hakkı odur.

30.10.2024 13:46
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yörük Ahmet olarak söylüyorum; Toros Dağları'nda doğan bir Yörük çocuğunun, Türkmen çocuğunun bu ülkede hakkı neyse, Dicle kenarında, Hakkari dağlarında doğan Kürt çocuğunun da hakkı odur." dedi.

Davutoğlu, Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, savunma sanayinin önemine dikkati çekerek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Türk mühendislerin yurt dışına gittiğini anlatan Davutoğlu, "Bir toplumun en büyük beka sorunu insan kaynağına sahip çıkamaması, nüfusunun azalmasıdır. Ama nüfusunun azalması yanında bir de nitelikli insanı kaybetmesidir. Cumhurbaşkanı ve iktidara sesleniyorum; Bu mühendisleri kaybetmeye devam edersek bir müddet sonra savunma sanayimizin üretici ve özgün niteliği, yaratıcı niteliği kaybolur." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM'de yeni yasama döneminin başladığı 1 Ekim'den beri tutumu ve açıklamalarıyla büyük ilgi uyandırdığını ifade eden Davutoğlu, Bahçeli'nin, söylemlerinin içini doldurması gerektiğini söyledi. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki net tutumunu açıklamak için ulusa sesleniş konuşması yapması gerektiğini belirterek, bu çerçevede şehit yakınlarının ve hassas kitlelerin hislerinin de göz önüne alınmasını istedi.

Ortak manevi, ahlaki duyguları yıpratmamak gerektiğini dile getiren Davutoğlu, "İnsan onuruna saygı, siyasetin esası olmalıdır. Yörük Ahmet olarak söylüyorum; Toros Dağları'nda doğan bir Yörük çocuğunun, Türkmen çocuğunun bu ülkede hakkı neyse, Dicle kenarında Hakkari dağlarında doğan Kürt çocuğunun da hakkı odur." dedi.

Kimsenin fırsatçılık yapmaya kalkışmaması gerektiğini söyleyen Davutoğlu, "Kim Türkleri Kürtlerle, Kürtleri Türklerle, Türkleri Araplarla ve Arapları Türklerle ve İranlıları hepsiyle birlikte çatıştırmak istiyorsa küresel güçlerin ve İsrail stratejisinin piyonudur." ifadesini kullandı.

Davutoğlu, milli birliği pekiştirecek, demokrasiyi derinleştirecek, kardeş kavgalarını engelleyecek, İsrail odaklı küresel oyunları bozacak, bölge halklarının ortak iradesiyle yeni bir bölgesel vizyona öncülük edecek her adımı destekleyeceklerini, aksine her gelişmeye karşı da dimdik ayakta duracaklarını belirtti.

"AItında durduğumuz çatının sahibi millettir"

Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, Cumhuriyet'in sahibinin, bizzat cumhurun kendisi olduğunu, onu yönetmekle memur olanların ise milletin sadece birer hizmetkarı olduğunu söyledi.

İstiklal ve istikbaline gölge düşürmeyen milletin kahramanca mücadelesinden sonra kurulan Cumhuriyet'in, bugün hala en kıymetli eser olduğuna işaret eden Arıkan, "Bu altında durduğumuz çatının sahibi millettir. Millete rağmen çıkan her ses bu çatı altında yok olmaya mahkumdur." diye konuştu.

Arıkan, İsrail'in Gazze'ye 13 aydır uluslararası hukuku çiğneyerek gerçekleştirdiği saldırıların devam ettiğini anımsatarak, "Ya vahşetten tarafsınız ya da mazlumdan. ya emperyalizm ve siyonizmden tarafsınız ya da bölgemizin huzur ve barışından. Şimdi buradan gri bölgede durmaya çalışanlara sesleniyorum; artık ya siyahsınız ya da beyaz. Reel politiğe, inancımıza, aziz milletimizin değerlerine göre de durmanız gereken yer Filistin'den yana olmaktır." değerlendirmesini yaptı.

2025 yılı bütçe kanun teklifinin görüşmelerinin başladığını hatırlatan Arıkan, "2024 yılını açlıkla mücadele ederek geçiren milyonlarca vatandaşın yeni yıla olan umudunu korumak istediğini ancak iktidarın açıklamalarının bu beklentiyi karşılamaktan uzakta olduğunu" savundu.

Arıkan, iktidarın bütçe politikasını eleştirerek, "Gelin ilk kez aziz milletimizin refahını düşünerek bir bütçe hazırlayalım. 2025 yılını emeklimizin, memurumuzun, asgari ücretlimizin ve milyonlarca dar gelirli vatandaşımızın yılı yapalım." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Toros Dağları, Politika, Hakkari, Dicle, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı - Son Dakika

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