Koordinasyon Grubu'ndan Sadr Grubu'na diyalog çağrısı - Son Dakika
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Koordinasyon Grubu'ndan Sadr Grubu'na diyalog çağrısı

29.08.2022 23:31
Koordinasyon Grubu'ndan Sadr Grubu'na diyalog çağrısı

Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu, Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlak veren şiddet olayları sonrası Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'a diyalog çağırısında bulundu.

Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu, Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlak veren şiddet olayları sonrası Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'a diyalog çağırısında bulundu. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ise, Yeşil Bölge'deki protestoculara ateş açılmaması konusunda güvenlik güçlerine talimat verdiği bildirildi.

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararı sonrası patlak veren ve şu ana kadar en az 10 kişinin hayatını kaybettiği şiddet olayları sonrası Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu, Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'a diyalog çağırısında bulundu. Koordinasyon Grubu tarafından yapılan açıklamada, bütün Iraklıların Sadr Grubu destekçilerinin başlattıkları eylemleri endişe ile takip ettiği aktarıldı.

El-Kazimi'den protestoculara ateş açılmaması emri

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Yeşil Bölge'deki protestoculara ateş açılmaması konusunda güvenlik güçlerine talimat verildiği belirtilerek, protestocuların can güvenliğini korumanın güvenlik güçlerinin sorumluluğunda olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada ayrıca, Yeşil Bölge'deki olaylara ilişkin acil soruşturma başlatılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Irak Meclisi Başkanı Halbusi'den itidal çağrısı

Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ise yaptığı açıklamada, Bağdat'ta meydana gelen olayları "tehlikeli" olarak nitelendirerek, tarafları fitne ateşini söndürmeye ve uzlaşmaya çağırdı. Halbusi, herkesin kaybedeceği bir çarpışmaya sürüklenmekten kaçınılmasını istedi.

Barzani'den diyalog masasına davet

Ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ülkedeki siyasi krizi çözmek için tarafları Erbil'de diyalog masasına davet etti. Siyasi gelişmeleri yakından endişeyle takip ettiğini dile getiren Barzani, barışçıl protestonun yasal bir hak olduğunu ancak gerilimi tırmandırmanın ve devlet kurumlarını sekteye uğratmanın hiçbir soruna çözüm getirmeyeceğini dile getirdi. - BAĞDAT

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Kaynak: İHA

Mukteda Sadr, Bağdat, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Koordinasyon Grubu'ndan Sadr Grubu'na diyalog çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koordinasyon Grubu'ndan Sadr Grubu'na diyalog çağrısı - Son Dakika
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