Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Gazze'deki İnsanlık Suçlarını Gündeme Taşıdı

Politika

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Asamblesi 77. oturumunda, Gazze'de işlenen insanlık suçlarını gündeme taşıyarak, "Gazze'de insanlığın onuru, hepimizin gözleri önünde, üstünde tepine tepine yok edilmektedir. Bizim insanlığımız nerede? Biz nasıl insanlar olduk da çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz? Tüm dünya uzun yıllar boyunca insan hakları söylemleriyle sadece düş görmüş" dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 77. oturumuna katıldı. Genel Kurul'da yaptığı konuşmanın tamamını Gazze'ye ayıran Koca, ülkelerin Sağlık Bakanlarına seslenerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanı olmanın yanı sıra bir çocuk hekimi, bir baba, bir evlat olarak huzurlarınızdayım. Konuşmama başka bir şekilde başlamak, yaşanan trajik şartlar karşısında bana pek mümkün görünmedi. 21. yüzyılın ilk çeyreği tamamlanırken, şu yeryüzünde bütün insani konular tehdit altındadır" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, "Gazze'de insanlığın onuru, hepimizin gözleri önünde, üstünde tepine tepine yok edilmektedir. Bizim insanlığımız nerede? Biz nasıl insanlar olduk da çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz? Tüm dünya uzun yıllar boyunca insan hakları söylemleriyle sadece düş görmüş. Şimdi vahim gerçeğe uyanılmış durumda. Gelişmiş olduğu iddia edilen ülkelerin insani değerlerde çok geri olduğu görüldü. En ilkel yöntemlerle çocuklar, bebekler katledilirken sessizliklerini korumayı tercih ettiler. Sözde ileri denen demokrasiler, toplumların sesine kulak tıkadılar" dedi.

"İnsanlığın vicdanını darağacındadır"

Koca, "Hepimiz bu kara ve karanlık tarihin mahkumlarıyız. Hastane bombalamak için meşru neden olamaz. İnsanlık hastalar, doktorlar, hastaneler, bombalara hedef olurken susamaz, utanmalıyız. Yüzüne bakmaya kıyamayacağımız masum çocukların yüzüne bakacak halimiz kalmadı. İnsanlığın şeref ve haysiyeti üzerine ölüm kusanlar utanmıyor. Yapabilecek bir şey yoksa bari biz utanalım. İnsanlığın vicdanını darağacındadır. Bu trajedi son bulmadıkça yarın için hiçbir insanın onurunu koruyabileceğinin garantisi kalmamıştır. Küresel tiyatrolar iflas etmiştir" şeklinde konuştu. Koca, "Neyi bekliyoruz? Bu salonun tamamı, hepimiz, tüm insanlık, sessiz kalarak suça ortak oluyoruz. İnsanlık güçlü olana eğilmekten kurtulup onuru için ayağa kalkmalı" ifadelerini kullandı.

İkili görüşmeler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında, Filistin'i tanıdığını ilan eden İrlanda ve İspanya'nın Sağlık Bakanları başta olmak üzere Filistin, Mısır, Azerbaycan, Özbekistanlı mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirdi. - CENEVRE