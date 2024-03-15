Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul\'da 5 ilçenin 4924 sayılı kanun kapsamına alındığını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam tahsis edilen 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli kadroyla çalışan 36 bin kişi oldu. İstanbul'da 5 ilçe 4924 sayılı kanun Kapsamına alındı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bağcılar'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bağıcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in de eşlik ettiği ziyaret cuma namazının ardından Bağcılar Meydan'da bulunan siyasi parti stantlarını gezerek başladı. Bakan Koca, daha sonra esnafı dolaşarak hal hatırını sordu. Bakan Koca, beraberindeki heyetle daha sonra Bağcılar Belediyesin ait Vefahane Yaşam Merkezi'ni dolaşarak, burada atölye çalışması yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Burada el sanatları yapan yaşlılarla bir süre sohbet etti. Çocuklarla bir süre sohbet eden Bakan Koca, onlara oyuncak hediye etti.
Sağlık Bakanı bir ay sonra bitirilmesi hedeflenen Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Ek Hizmet Binasının inşaatını gezdi, müteahhit ve başhekimden bilgiler aldı. Ardından Bakan Koca, hastanenin hizmete başlama tarihi ve yeni atanacak sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"403 yataklı bir hastane"
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi büyüklüğünde yapılan ek binanın gelecek ay açılacağını söyleyen Bakan Koca, "Bu hastanemiz toplam 193 deprem izolatörü olan 403 yataklı bir hastane, kapalı alanı 62 bin metrekare, 61 yoğun bakımı olan, Kadın Doğum, Çocuk Hastanesi olarak planladığımız hastaneyi gelecek ay hizmete açmış olacağız. İnşaatı bitmiş olan, teknik boyutuyla yerleşimlerin yapıldığı, bir takım testlerin devrede olduğu bir dönemdeyiz. Hizmete girdiğinde kapasitenin 2 katına çıktığı bir Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sahip olacağız" dedi.
"İstanbul'da 5 ilçe 4924 sayılı kanun kapsamına alındı"
İstanbul'da 5 ilçenin 4924 sayılı kanun kapsamına alındığını belirten Koca, "Toplam tahsis edilen 4924 Sayılı Kanuna tabi sözleşmeli kadroyla çalışan 36 bin kişi oldu. Özellikle yan dal uzmanları dahil olmak üzere birçok ilçemiz dahil olarak 4924 Sayılı Kanuna tabi sözleşmeler yapıldı. İstanbul'da daha önce Şile, Silivri ve Çatalca'da 4924 Sayılı Kanuna tabi sözleşmeli kadrolar açmıştık. Verilen ilave 9 bin kadro sonrası Esenyurt ve Arnavutköy'ü de 4924 Sayılı Kanun kapsamına aldık. Bu sözleşmeli kadro sayıları arttıkça bunu daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. İstanbul'da da böylece 3 ilçede 4924 Sayılı Kanunla kadroyla devam eden durum 5 ilçeye çıkmış oldu. Yani 5 ilçe 4924 Sayılı Kanun kapsamına alındı. Süreçte Bağcılar ve benzeri ilçelerimizi de sözleşmeli kadro sayısı arttıkça almak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da 5 ilçenin 4924 sayılı kanun kapsamına alındığını açıkladı - Son Dakika
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