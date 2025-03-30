Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Rize'de Bayramlaşma Törenine Katıldı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Rize'de Bayramlaşma Törenine Katıldı

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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, baba ocağı Rize'de Ramazan Bayramı için protokolle birlikte vatandaşlarla bayramlaştı ve geleneksel iftar programına katıldı.

30.03.2025 16:53  Güncelleme: 17:18
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Rize'de bayramlaşma törenine katıldı

RİZE - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu baba ocağı Rize'de bayramlaşma törenine katılarak protokolle birlikte vatandaşlarla bayramlaştı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Razaman Bayramı için geldiği baba ocağı Rize'de Ramazan Ayı'nın son iftarını dün Çaykur Rizespor Kulübü'nün düzenlediği programda yaptı. Bugün ise 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Bayramlaşma programına katılan Memişoğlu protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlarla bayramlaştı. Programda Memişoğlu'na Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Milletvekilleri, Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör'ü yanı sıra STK başkanları ve kurum amirleri eşlik etti. Bakan Memişoğlu bayramlaşma törenini ardından beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlara kavurma, pilav, ayran dağıttı.

Programın ardından konuşan Memişoğlu "Ata toprağı Rize'deyiz. 15 yıllık bir gelenek, Rize Meydanı'nda herkesle bayramlaşıyoruz. Sayın Valim ve Sayın Belediye Başkanım koordinatörlüğünde bizde kardeşlerimizle, hemşehrilerimiz ile burada bayramlaşmaya geldik. Bütün ülkemizin bayramı mübarek olsun. Allah bütün dualarımızı kabul etsin. Zulmedilen tüm Müslümanlara Allah çare bulsun, onları ezenleri kahrı perişan etsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Rize'de Bayramlaşma Törenine Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Rize'de Bayramlaşma Törenine Katıldı - Son Dakika
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