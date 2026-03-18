Sağlık Bakanı Memişoğlu 10 milyon kişinin kilosunu ölçtüklerini açıkladı
18.03.2026 12:30
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla 10 milyon kişinin kilosunu ölçtüklerini belirterek, "Şimdiye kadar Türkiye'de bu kampanyayla 513 bin kilo veren vatandaşlarımız oldu." dedi.

Bazı programları dolayısıyla Ardahan'a gelen Bakan Memişoğlu, Valiliği ziyaret edip şeref defterini imzaladı.

Bakan Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında illeri ziyaret edip sağlık alanında değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Daha iyi sağlık hizmeti vermek için serhat şehri Ardahan'da değerlendirmelerde bulunmaya geldiklerini dile getiren Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Ardahan'da son 23 yılda 21 sağlık tesisi yaptık. Çok önemli bir şeyi de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Allah nasip ederse çok kısa zamanda anjiyo cihazını yerleştirdik, şu anda son aşamalarına geldi. Kısa zamanda burada kalp hastalarıyla ilgili girişimsel anjiyo yapılabilir hale gelecek, emeği geçenlere teşekkür ederim. Ardahanlılara şimdiden hayırlı olsun. Burada kemoterapi dediğimiz, kanser hastalarına ilaç verilebilir hale gelecek, 4 yataklı koroner anjiyo ünitesi yoğun bakım hizmetleri sunulacak."

Memişoğlu, Damal Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatının da yakın zamanda biteceğini bildirdi.

Ardahan'ın ülkeye önemli katkılar veren il olduğunu ve insanların burada sağlıklı yaşadığını söyleyen Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasıyla 10 milyon insanımızın kilosunu ölçtük. Ardahan'da bu kampanyaya katılıp Sağlıklı Hayat Merkezimizde takip ettiğimiz 211 vatandaşımız ideal kilosuna ulaştı. Beslenme alışkanlığı iyi olmayan vatandaşlarımız özellikle Sağlıklı Hayat Merkezimizde hizmet aldığında kilolarını veriyor ve sağlıklı yaşama geçiyorlar. Şimdiye kadar Türkiye'de bu kampanyayla 513 bin kilo veren vatandaşlarımız oldu. Yani biz insanlarımızın sağlıklı kalmasını, fazla kilolarını vermesini istiyoruz."

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutlayan Memişoğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ömür diledi.

Bakan Memişoğlu, daha sonra Vali Mehmet Fatih Çiçekli ile bir süre görüştü.

Kaynak: AA

