Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz demeden halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz"

16.03.2026 22:12  Güncelleme: 22:19
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz demeden halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi program için geldiği Muğla'da Seydikemer Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Belediye Hizmet Binası önünde ilahi dinletileri ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı. Bakan Memişoğlu, iftar öncesinde ilçe protokolü ve vatandaşlarla sohbet etti. Programda konuşan Bakan Memişoğlu, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kadir Gecesi'nde Seydikemer halkıyla aynı sofrada buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz demeden halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Seydikemer'de güzel bir devlet hastanesi yapıldı. Bu hastanenin altyapısını ve eksikliklerini hep birlikte tamamlayacağız. Amacımız Seydikemer halkının sağlık hizmeti için başka bir yere ihtiyaç duymamasıdır" dedi.

Programda konuşan Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli ise, Bakan Memişoğlu'nu ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, sağlık hizmetlerinin devletin vatandaşına doğrudan ulaştığı en önemli alanlardan biri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de sağlık alanında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini vurgulayan Başkan Akdenizli, "10 yıllık geçmişe sahip Seydikemer ilçemiz, Muğla'nın en genç, yüzölçümü olarak en büyük ve nüfus olarak da beşinci büyük ilçesidir. Mayıs 2023'te hizmete açılan Seydikemer Devlet Hastanemiz, modern donanımıyla sadece ilçemize değil çevre ilçelere de sağlık hizmeti sunan önemli bir kurum haline gelmiştir. Ön hazırlıkları yapılan yeni yatırımların hayata geçmesiyle hemşehrilerimiz daha güçlü ve daha nitelikli sağlık hizmetine kavuşacaktır" dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık da, Muğla'nın sağlık yatırımları konusunda önemli destekler aldığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Muğla'nın hak ettiği payı almaya devam ettiğini söyledi.

İftar programına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanı sıra Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, STK temsilcileri, kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

