Sağlık Bakanı Memişoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli\'yi TBMM\'de ziyaret etti
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada nazik kabulleri için Bahçeli'ye şükranlarını sundu.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makamında ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik. Nazik kabulleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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