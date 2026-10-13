Sağlık Bakanı Memişoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli\'yi TBMM\'de ziyaret etti

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makamında ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik. Nazik kabulleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.