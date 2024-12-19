Sağlık Bakanı Memişoğlu Şanlıurfa'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Sağlık Bakanı Memişoğlu Şanlıurfa'da Ziyaretlerde Bulundu

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'ya yaptığı ziyarette valiliği ziyaret etti ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere programlar planladı.

19.12.2024 11:52  Güncelleme: 11:56
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Bakan Memişoğlu Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi programa katılmak ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da valiliği ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Memişoğlu, ilk ziyaretini Şanlıurfa Valiliği'ne yaptı. Valilik girişinde, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılanan Memişoğlu, şeref defterini imzalayarak makama geçti.

Bakan Memişoğlu'nun, Şanlıurfa ziyareti çerçevesinde AK Parti İl Başkanlığı'nı ve UMKE Lojistik Merkezi'ni de ziyaret ederek açıklamalarda bulunacak.

Sağlık Bakanı Memişoğlu Şanlıurfa\'da Ziyaretlerde Bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Memişoğlu Şanlıurfa'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Memişoğlu Şanlıurfa'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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