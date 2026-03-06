Sağlık Bakanı Tokat'ta Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
Son Dakika

06.03.2026 14:43
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı yaşayacak ve dünyada nasıl sağlık hizmetinde örnek olmuşsa, sağlığın teknolojisinde de biliminde de örnek ülke haline gelecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Türkiye, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı yaşayacak ve dünyada nasıl sağlık hizmetinde örnek olmuşsa, sağlığın teknolojisinde de biliminde de örnek ülke haline gelecek." dedi.

Bakan Memişoğlu, Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, sağlıklı Türkiye yüzyılı kapsamında Anadolu'yu karış karış dolaştıklarını söyledi.

Bugün 70'inci il olarak Tokat'ta bulunduklarını belirten Memişoğlu, sağlıkla ilgili sorunları veya çözülmesi gerekenleri görüşeceklerini dile getirdi.

Tokat'ın sağlıkla ilgili özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda büyük yol katettiğine işaret eden Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Tokat'ta 31'i birinci basamak olmak üzere 57 sağlık tesisi yapıldı. Bunların 21'i iki ve üçüncü basamak hastane. Cumhurbaşkanımızın, 'Hayalimiz' dediği 750 yataklı şehir hastanesinin projesini de bitireceğiz. Sene sonu inşallah temelini atmak için çaba harcıyoruz, onu da yetiştireceğiz. Şehir hastanesiyle Tokat'ın sağlık hizmetleri farklı bir aşamaya geçecek. Hem şehir hastanesiyle hem üniversite hastanesiyle hem de birinci basamak tesisleriyle Tokat, gerçekten Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri haline gelmiş olacak. Amacımız Tokat'tan herhangi bir hasta başka bir ile sağlık hizmeti ihtiyacından dolayı gitmesin. Zaten üniversite hastanemiz de çok gelişmiş, iyi bir hastane. Her türlü kanser tedavisi de yapılabilir hale gelmiş durumda. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Tokat'ta 4 sağlıklı hayat merkezi bulunduğunu, Tokatlıların özellikle kilo verme konusunda Türkiye'ye örnek olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, "Sadece son bir sene içinde 3 bin 882 kişi diyet yaparak, sağlıklı hayat merkezlerine başvurarak 11 bin 271 kilo vermiş. Tokatlılara, sağlıklı yaşamın örneği oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ağız ve diş sağlığı merkezinin Turhal ilçesinde projesinin tamamlandığını, Erbaa ilçesinde projesinin bitmek üzere olduğunu anlatan Memişoğlu, vatandaşlardan sağlıklı yaşam ve sağlıklı kalmalarıyla ilgili çaba harcamalarını, bağımlılıklardan uzak kalmalarını istedi.

Bu haftanın Yeşilay Haftası olduğunu hatırlatan Memişoğlu, "Yeşilay, sigara bağımlılığından madde bağımlılığına kadar her türlü mücadelede toplumumuzun yanında, bizlerin yanında. Bağımlılıklardan uzak kalmak için özellikle ramazan ayı gibi mübarek ayda irademizi güçlendirmemiz için fırsat var. Bu ayda kötü alışkanlıklarımızdan, özellikle sigaradan kurtulmanın en güzel zamanlarını yaşayacaklar. Sağlıklı hayat merkezleri, hastaneler, sigara bırakma polikliniklerinde beraber bu illetten onları kurtaracağımıza söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) çabasıyla Türkiye'de yeni bir şey söyleyecek bilim insanlarının yapacakları çalışmalarda, bilimsel araştırmalarda, dünyaya ve sağlığa katkı verilecek çalışmalarında hastaların maliyetini SGK'nin karşılayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu, özellikle üreten sağlık mottomuzdaki, Türkiye'deki yeni şeylerin söylenmesiyle ilgili gerçekten iyi bir finansal kaynak olacak. Özellikle bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın bu konudaki desteğiyle çok iyi şeyler söyleyeceğine, dünyaya yeni tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar, yeni cihazlar kazandırılacağına eminim. Üretmeye, üreteni desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı yaşayacak ve dünyada nasıl sağlık hizmetinde örnek olmuşsa, sağlığın teknolojisinde de biliminde de örnek ülke haline gelecek."

Ziyarette AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Kemal Memişoğlu, Yerel Haberler, Sağlık Bakanı, Teknoloji, Politika, Türkiye, Tokat, Son Dakika

