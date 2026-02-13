Türkiye\'de 126 Tıp Fakültesi ve 16 Bin Hekim Mezunu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Türkiye'de 46 olan tıp fakültesi sayısı, bugün 126 tıp fakültesine ulaşmış durumda. Senede 4 bin 500 hekim mezun ederken bugün 16 bin hekim, insanlarımıza hizmet sunmak için mezun oluyor. Bu gelişim, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde dünyada çok önemli yere geldiğini gösteriyor." dedi.

Bakan Memişoğlu, kentteki programı kapsamında AK Parti Zonguldak İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığına geçtiği sırada güzergahta bulunan esnafı ziyaret edip hayırlı işler diledi.

Parti anı defterini imzaladıktan sonra partililere hitap eden Memişoğlu, geçmişte sağlıkta yaşanan sorunlara değinerek, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'de sağlıkta yaşanan gelişmelerden örneklerle bahsetti.

Memişoğlu, bu kadar çaba ve emeğin AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşturulduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün 271 bin yatağın 185 bini tamamen tek-çift kişilik, 'nitelikli yatak' dediğimiz dünyanın en iyi standardı olan fiziki altyapılara ulaşmış durumda. Türkiye'de 46 olan tıp fakültesi sayısı, bugün 126 tıp fakültesine ulaşmış durumda. Senede 4 bin 500 hekim mezun ederken bugün 16 bin hekim, insanlarımıza hizmet sunmak için mezun oluyor. Bu gelişim, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde dünyada çok önemli yere geldiğini gösteriyor. 'Bunun daha iyisini nasıl yapabiliriz'i tartışıyoruz. Biz söz, kavga değil, iş yapıyoruz. Vatandaşlarımızın daha iyi, kaliteli yaşaması için gece gündüz çalışıyoruz çünkü biliyoruz ki insanlarımızın hizmetkarıyız. Vatandaşımızın derdiyle dertlenen liderine inanmış dava insanlarıyız."

Sadece vatandaşların değil, dünyada mağdur olmuş, ezilmiş, hakkını arayıp gücü olmayan insanların da temsilcileri olduklarını ifade eden Memişoğlu, "İyilik tarafıyız devlet, millet, hükümet, dava olarak. Bizim davamız sadece 24-25 yıllık bir dava değil. Bizim davamız bu topraklarda 954 yıllık bir dava. Biz iyilik medeniyetiyiz, insanlara daha iyi hizmet vermek, insanları mutlu etmek, huzurlu kılmak için uğraşan medeniyetin temsilcileriyiz. Üç kıtayı yönetmişiz, kimseyi sömürmemişiz, katletmemişiz, dilini, dinini, inancını değiştirmek için zorlamamışız." diye konuştu.

Kendilerinin geçmişin iyiliğini sürdüren medeniyetin varisleri olduklarını belirten Memişoğlu, Türk milletinin etrafındaki ateş çemberinin ortasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ve dirayetinde huzurla yaşadığını vurguladı.

"İyinin, doğrunun, çalışkanlığın, üretenin tarafı olacağız"

Memişoğlu, eksiklerinin olabileceğini belirterek, "Onları yapmak için gayret ve iyi niyetle çalıştığımızı bütün millet biliyor. Onun için millet AK Parti'yi destekliyor çünkü biz iyi niyetli çalışan, milletine Allah rızası için hizmet etmeye çalışan, gerçekten kendini hizmetkar hisseden insanlarız. Hoş seda bırakacağımız bu dünyada, yaşantımız boyunca daha iyisini yapmayı, insanlarımıza hizmet sunmayı amaç etmemiş insanlarız." ifadesini kullandı.

Hiçbir zaman kavganın tarafı olmayacaklarını, iyinin, doğrunun, çalışkanlığın, üretenin tarafı olacaklarını vurgulayan Memişoğlu, kavgayla, eleştiriyle bir yere gidilmeyeceğini geçmişte gördüklerini söyledi.

Memişoğlu, AK Parti'nin 2002'de iktidara geldiğinde çalışmayı, üretmeyi, hizmetkarlığı ön planda tuttuğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Ürettikçe, geliştikçe rahatsız olanlar, rahatsız olmaya devam etsinler. Büyüyeceğiz, gelişeceğiz ve gerçekten bu iyilik tarafını dünyaya hakim kılıncaya kadar da çalışacağız. Farklılıklarımız olabilir ama ne zaman bu toplum farklılıklarını zenginlik, güç haline getirdi, yeniden ayağa kalktı. Birbirimizi eleştirebiliriz, birbirimizin eksiğini görebiliriz ama bunu çatışma haline getirirsek, enerjimizi ona harcarsak gelişmeyi ve bir daha yeniden hedeflediğimiz bu iyilik medeniyet hakimiyetini sağlayamayız."

Ramazanda sigarayı bırakma çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak gece gündüz çalıştıklarını belirten Memişoğlu, "İyi niyetimizle Allah rızası için bu ülkeye hizmet etmeye çalışıyoruz. Onun için yollardayız, gece gündüz bu insanlara daha iyi nasıl sağlık hizmeti ulaştırırız diye çalışıyoruz. Bugün insanlarımızın sağlıklı olmasını istiyoruz öncelikli olarak. Yani hastalanmadan, bedenimizi, sağlığımızı korumamız gerekiyor." dedi.

Memişoğlu, tütün bağımlılığına değinerek, "Sigara kullananların yüzde 95'inin üzerindeki insanlar, sigarayı bırakmak isteğini belirtiyorlar. Hastanelerimize, sağlık kuruluşlarımıza gelen 11,5 milyon insanımıza mesaj çektik gelin sigarayı bırakın diye. Gerçekten kolay bir iş, ertelemeyin. Hazır ramazan geliyor, gelin şu sigara illetinden içen vatandaşlarımız kurtulsun. Biz size her türlü yardımı yapacağız." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan da sağlıkta hizmetlerin daha da artarak devam ettiğini belirterek, bu anlamda tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise Zonguldak'ın kömür madeniyle ülkenin enerjisine enerji kattığını, doğal gaz keşfiyle enerjide ülkeye yön vererek "enerji başkenti" olmaya devam ettiğini dile getirerek, "Zonguldak, sağlığın da başkenti olma yolunda, bölge olarak talep olan bir şehir. Bütün ilçelerimizde sağlık anlamında yatırımları belirli noktaya getirdik." dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, kentte sağlık alanında birçok hizmetin gerçekleştiğinden bahsetti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt da kentin sağlık alanında yatırımlar aldığını, ilerleyen zamanlarda daha güzel yatırımların şehirle buluşacağını ifade etti.