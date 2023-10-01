Şahinler Grubu Operasyonunda Yeni Detaylar Ortaya Çıktı - Son Dakika

Şahinler Grubu Operasyonunda Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Şahinler Grubu Operasyonunda Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
Son Güncelleme: 01.10.2023 10:21

Kamuoyunda "Şahinler Grubu" olarak bilinen çeteye yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin bastıkları bir mekanda içeridekileri darp etmesi kameralara yansıdı. Operasyon kapsamında 41 kişi gözaltına alınırken, 16 ruhsatsız tabanca, 660 mermi, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor.

Kamuoyunda "Şahinler Grubu" olarak bilinen çeteye yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin bastıkları bir mekanda içeridekileri kişileri darp etmesi kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şahin'in yönettiği suç çetesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 ilde düzenlenen operasyonda Mehmet Şahin de dahil 41 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın ile Samsun'da 16 ruhsatsız tabanca, 660 mermi, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit paranın ele geçirildiği operasyon ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Dehşet saçan çeteyle ilgili elde edilen yeni görüntü, organize suç örgütünün eylemlerini gözler önüne serdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, R.S. isimli bir kişinin 17 Şubat 2022 tarihinde H.A., U.V., S.D. ve O.K.A. isimli çete fertlerince bir mekanda masa etrafında feci şekilde darp edildiği yer alıyor. Olayı gerçekleştiren suç ağının fertlerinin tamamının dün ve önceki gün düzenlenen operasyonlarda yakalandığı bildirilirken, eylemin hangi çıkar amacıyla gerçekleştirildiği ise belirtilmedi.

Son iki günde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. İfade işlemlerinin ardından zanlıların yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şahinler Grubu Operasyonunda Yeni Detaylar Ortaya Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahinler Grubu Operasyonunda Yeni Detaylar Ortaya Çıktı - Son Dakika
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