Sahra Wagenknecht, Almanya\'da kendi partisini kurdu

Almanya'da Sol Parti'den ayrılan Alman siyasetinin popüler isimlerinden Sahra Wagenknecht, "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW)" adlı partisini resmen kurdu.

Almanya'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana muhalif siyasetin sadık üyesi olan Alman siyasetinin popüler isimlerinden Sahra Wagenknecht, geçtiğimiz sene ekim ayında 9 milletvekili ile birlikte Sol Parti'den istifa etmesinin ardından "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW)" adlı partisini resmen kurdu. Başkent Berlin'de basın toplantısı düzenleyen Wagenknecht, Alman demokrasisini geleneksel merkez partileri terk ederek aşırı sağa kayan seçmenlerin oluşturduğu tehditten kurtarma sözü verdi. Popüler olmayan çevre girişimlerini tersine çevirme, Ukrayna'ya silah yardımını sona erdirme ve düzensiz göçü engelleme vaatlerinde bulunan Wagenknecht, eğitim ve emeklilik gibi devlet tarafından sağlanan hizmetleri iyileştirme sözü verdi. Wagenknecht, "Büyük bir üzüntüyle belirtmeliyim ki, Alman parti yelpazesinde artık bu konuları ciddi bir şekilde savunan bir parti bulamıyorsunuz. İyi ücret, yüksek emekli maaşları, güçlü bir sosyal devlet" dedi.

"Ceplerinizden daha fazla para almaktan başka bir planı olmayan bir hükümetle karşı karşıyasınız"

Rusya-Ukrayna savaşını müzakere yoluyla sona erdirmenin zamanının geldiğini ifade eden Wagenknecht, Ukraynalı generallerin de artık Rus işgaline karşı olan savaşın kazanılamayacağını söylediğini öne sürdü. Wagenknecht, "Ceplerinizden daha fazla para almaktan başka bir planı olmayan bir hükümet ve konuşurken bile suskun görünen bir başbakanla karşı karşıyasınız" dedi.

Wagenknecht, özellikle göç ve Ukrayna konularındaki görüşleri aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ile ortak olsa da AfD'den doğrudan katılacak üyelere kapılarının kapalı olduğunu ancak AfD seçmeninin oylarına talip olduğunu belirtti.

BSW'nin ilk seçim yarışı Avrupa Parlamentosu milletvekili seçimi olacak

Wagenknecht, haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekili seçimi ile sonbaharda Saksonya, Thüringen ve Brandenburg eyaletlerinde yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerine katılacaklarını açıkladı. BSW'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki adayı ise Sosyal Demokrat Parti'de siyaset yaptıktan sonra istifa eden eski Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel olacak.

Anket şirketi INSA'dan Hermann Blinkert, BSW'nin Yeşiller hariç neredeyse tüm partiler için bir tehlike oluşturacağını iddia etti.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta düzensiz göç karşıtı seçmenler arasında popüler olan eski bir iç güvenlik yetkilisi olan Hans-Georg Maassen de yeni bir parti kuracağını duyurmuştu. - BERLİN