Sakarya\'da 11 ilçenin belediye başkan adayları için zafer kutlamaları yapıldı

Sakarya'da resmi olmayan sonuçlara göre değişen 11 ilçenin belediye başkan adayları için zafer kutlamaları yapıldı.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için vatandaşlar sandık başına gitti. 796 bin 924 seçmenin bulunduğu il genelinde 2 bin 639 sandıkta oy kullanıldı. Bu çerçevede resmi olmayan sonuçlar göre, Cumhur İttifakı adaylarından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın oldu. Büyük Birlik Partisi adaylarından Şenol Dinç Erenler Belediye Başkanı, İrfan Püsküllü ise Hendek Belediye Başkanı oldu. Yeniden Refah Partisi adaylarından Kadir Yazgan Kaynarca Belediye Başkanı, Selçuk Yıldız Geyve Belediye Başkanı, Mehmet Murat Çoruhlu Karapürçek Belediye Başkanı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre ise İYİ Parti adayı Mehmet Ata Ferizli Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Nihat Arda Şahin Sapanca Belediye Başkanı oldu. Bu çerçevede Sakarya'da değişen 11 ilçenin belediye başkan adayları için zafer kutlamaları yapıldı. İlçelerde alanlara toplanan vatandaşlar, halaylar çekip göbek atarak resmi olmayan sonuçlara göre zaferlerini kutladı. - SAKARYA
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 02.04 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 49.24, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.17 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 02.02 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 49.83, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65 oy aldı. İzmir'de sandıkların yüzde 99.16'sı açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 47.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 98,66'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 47.65'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ise yüzde 38.09'unu aldı.
CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çerçioğlu 309 bin 942, AK Parti adayı Mustafa Savaş 221 bin 618 oy aldı. Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu ve eğitimini tamamladı. Çeşitli toplumsal projelerde görev alan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak da görev yaptı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Cevdet Konak 6 bin 761, CHP adayı Ali Mustafa Çelik 5 bin 604 oy aldı. Konak, Tunceli'nin Hozat ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapmış ve evli 3 çocuk babasıdır.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ahmet Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 305 bin 151 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Aydın Ağan Ayaydın ise 182 bin 652 oy aldı. Ahmet Aras, 1970 doğumlu olup, askeri kariyerinin ardından turizm sektörüne girmiş ve 2019'da CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilmiştir.
Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre 30 bin 33 oy alarak birinci oldu. Bağımsız aday Yüksel Çakır ise 21 bin 605 oy aldı. Bekir Aksun, Erzincan doğumlu olup eğitimini tamamladıktan sonra öğretmenlik ve ticaret alanlarında faaliyet göstermiştir. MHP İl Başkanlığı ve çeşitli görevlerde bulunan Aksun, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kırklareli Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Derya Bulut, kesin olmayan sonuçlara göre 21 bin 270 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise 20 bin 785 oyda kaldı. Derya Bulut, Kırklareli doğumlu olup, eğitimini Kırklareli ve Afyonkarahisar'da tamamlamıştır. Daha önce MHP milletvekili adayı olan Bulut, evli ve iki çocuk babasıdır.
Sivas Belediye Başkanlığı seçimlerinde Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, kesin olmayan sonuçlara göre 72 bin 281 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Hilmi Bilgin ise 49 bin 203 oyda kaldı. Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunu olan ve öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversiteden belediye başkan adaylığı nedeniyle ayrılan bir isimdir. Uzun, iyi derecede İngilizce bilen ve evli olan 2 çocuk babasıdır.
Bitlis Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay, seçim sonucuyla ilgili olarak memleketin kazandığını belirterek, Bitlis'e hizmete devam edeceklerini söyledi. Tanğlay, kentte gerçekleşen kutlamada vatandaşlara hitap ederken, 5 yıllık görev süresinde kente önemli hizmetler yaptıklarını ifade etti. AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Bitlis'in doğru bir tercih yaptığını vurguladı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Kasım Gülpınar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazandı. Gülpınar, 338 bin 190 oy alırken, AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül 293 bin 867 oy aldı. Mehmet Kasım Gülpınar, daha önce AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili olarak görev yapmıştır.
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