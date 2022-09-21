Ukrayna-Rusya savaşı, SAÜ'de akademisyen ve diplomatların katılımıyla ele alınacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Orta Doğu Enstitüsü (ORMER) tarafından 26-30 Eylül'de düzenlenecek programda, Rusya- Ukrayna savaşı ile Türkiye'nin barışı sağlamadaki rolü akademisyenler ve diplomatlar tarafından değerlendirilecek.

Sakarya Diplomasi Akademisi (SAD) kapsamında düzenlenecek "Teoride ve Pratikte Çatışma Çözümü: Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin Barışı Sağlamadaki Rolü" programına, alanında uzman akademisyenlerin yanı sıra Ukrayna ve Rusya'nın büyükelçileri ile Türk Dışişleri Bakanlığından temsilciler katılacak.

Çatışma-çözümü teorisi, uluslararası sistem, uluslararası organizasyonlar, savaşın politik-ekonomisi ve jeopolitiği, Türkiye'nin savaştaki pozisyonu ve barışın inşasındaki rolü gibi konuların masaya yatırılacağı programda, ihtilafın çözümüne yönelik muhtemel yollar ve küresel çabalarla ilgili değerlendirme ve analizler sunulacak.

Etkinlikte, SAÜ'den öğretim üyeleri Prof. Dr. Tuncay Kardaş, Prof. Dr. Ali Balcı, Prof. Dr. Kemal İnat, Dr. Öğretim Üyeleri Aytaç Kadıoğlu ve Yıldırım Turan, Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Emel Parlar Dal, Bilkent Üniversitesinden Doç. Dr. Seçkin Köstem, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. Ramazan Erdağ sunum yapacak.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın, ülkesinin savaşa bakışı, tutumu ve diplomatik çabasına dair görüşlerini aktaracağı programda ayrıca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov da ülkesinin pozisyonunu ve saha tecrübelerini anlatacak.

Eski Türkiye Cumhuriyeti Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ise Türk diplomasisine dair önemli tecrübeleri ile Rusya'nın Ukrayna ve çevre ülkelere yönelik dış politikasına dair izlenimlerini paylaşacak.