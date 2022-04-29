Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 'olağanüstü' toplandı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 'olağanüstü' toplandı

Başkan Demir: "Mahkeme kararını doğru bulmuyoruz, yetkisini aşmıştır"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, yıkılan Yalı Kafe yerine yapılacak olan "Millet Kıraathanesi, Kütüphane ve Kafe" projesinin mahkeme kararı doğrultusunda kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin nazım ve uygulama plan değişikliğini görüşmek için olağanüstü toplandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağanüstü Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Tek gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda ilk önce söz konusu maddenin gündeme alınması oylandı. Gündeme alınan madde daha sonra ilgili komisyonda basına kapalı olarak görüşüldü. Komisyondan tekrar meclise havale edilen madde, hakkında 'ret' oyu veren CHP ve İYİ Parti grubu üyeleri değişikliğe rağmen maddeyi kabul etmeyeceklerini söyledi.

"Mahkeme kararını doğru bulmuyoruz, yetkisini aşmıştır"

CHP ve İYİ Parti gruplarından yapılan eleştirilere cevap veren Başkan Mustafa Demir, "Söz konusu yer planlı bir alan. Planlı bir alanda kurum görüşleri noktasında mahkemenin aldığı karar doğru bir karar değil. Yetkisini aşmıştır, usulden esasa girmiştir. Biz mahkeme kararlarına saygılıyız. Gereğini yerine getiriyoruz. Bu mahkeme kararları ile ilgili de girişimlerimizi sürdüreceğiz. Burası İller Bankası'nın yeriydi. Milli Emlak'a devredilip oradan bize bedelsiz olarak tahsis edildi. Bu, şu anda uygulanan proje karşılığında tahsis edildi. Biz, planı yaparken projede sıkıntı yaşamayalım diye aldığımız proje belli. Mahkeme kararına gelince buranın 1,5 yıllık süreci var. Şu anda da inşaat devam ediyor. Mahkeme bir karar almıştır. Biz kararı doğru bulmuyoruz. Gerekli süreci başlatıyoruz. Kararın gereğini yerine getiriyoruz. Oradaki 'Millet Kıraathanesi' ibaresi çıkacak. Millet kıraathanesi değil de sosyal tesis, kütüphane olacak" dedi.

"CHP olarak Atakum'da yaptığınız bir iş gösterin"

Atakum'da yapılan dev projenin eleştirilmesine anlam veremediğini ifade eden Başkan Demir, projeyi eleştiren meclis üyelerine cevap vererek, "İller Bankası burayı satsa 50-60 milyon liradan daha fazla para ederdi. Biz bunu Samsun'a bedelsiz mal ediyoruz. Enfes bir proje. Kültür, sanat, kafe bir botanik bahçe içerisinde, altına müthiş bir kapalı otoparkı olan, insanların kullanacağı bir tesis olacak. Eleştiriniz bu. Siyaset yapmaya çalıştığınız yapı ve yatırım bu yatırım. Büyükşehrin yaptığı çok güzel bir yatırımı da eleştiriyorsunuz. Biz şimdi Atakum'da kütüphaneyi haziran ayında ihale ediyoruz. Türkiye'nin en fonksiyonel kütüphanesi olacak. Yeşil alan olarak da emniyetin arkasındaki alana çok örnek bir park kazandırıyoruz. O yüzden burada yapılacak yapı, tartışma konusu değildir" diye konuştu.

Madde, CHP ve İYİ Parti'li üyelerin ret oyuna karşılık AK Parti ve MHP'li meclis üyelerini evet oyu ile oy çokluğu ile meclisten geçerek kabul edildi.