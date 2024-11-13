Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Bütçesi 18 Milyar TL Olarak Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Bütçesi 18 Milyar TL Olarak Açıklandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nin 2025 Bütçesi 18 Milyar TL Olarak Açıklandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2025 mali yılı bütçesini 18 milyar TL olarak belirledi. Bütçenin %40'ı yatırımlara ayrılırken, meclis üyeleri borç ödemelerine dikkat çekti.

13.11.2024 17:28  Güncelleme: 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin (SBB) 2025 mali yılı bütçesi 18 milyar TL olarak açıklandı.

SBB Kasım Ayı Komisyon Toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. İlk meclis toplantısında gündeme alınan 33 maddenin görüşüldüğü komisyonda SBB'nin 2025 yılı bütçesi ve performans programı da değerlendirildi. SBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Emrah Binici, 2025 mali yılı bütçesinin 18 milyar TL olarak belirlendiğini açıkladı.

"2025 mali yılı bütçesi, 18 milyar lira"

Yeni yılda Samsun Büyükşehir Belediye bütçesinin gelir ve gider denk bütçe olarak 18 milyar TL olacağını ifade eden Binici, "2025 mali yılı bütçesini 18 milyar TL olarak belirledik. Denk bir bütçe yaptık. Bütçenin yüzde 40'ını geçen bir oranını yatırıma ayırdık. Gelir açısından ise yaklaşık olarak yüzde 35'inde öz gelirlerimizi hedef koyduk. Euro bazında eskiden 125 milyon euro kredi çekilmiş 4 ayrı bankadan. Kur o zamanlar 2 TL'ymiş. Faiz oranı da yüzde 1-2 civarındaki düşük faizler. Tabloda görülen 60 milyon TL ise biz bu kredileri ödeyemediğimiz için Maliye ve Hazine Bakanlığı'na yapılandırıyoruz. Kredi taksitlerine bu nedenle ekstra bir daha faiz veriyoruz bu 60 milyon TL faiz de oradan gelmektedir" dedi.

CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri, belediyenin bütçesinin yüzde 13'lük bölümünün faiz ve borç ödemelerinde kullanılacağı, özellikle önceki yıllarda döviz olarak kullanılan kredilerin kur farkı ve faizlerinin belediyeyi zor duruma soktuğunu belirtti. 2 milyar TL'lik borcun ödenecek olmasından ise memnuniyet duyduklarını sözlerine eklediler.

Borç tartışmalarının üzerine söz alan Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ise, "Borçlar, şehrin öncelikleri için yapıldıysa bunu borç olarak nitelendirmek doğru değil. Önemli olan 1 milyon 380 bin nüfuslu Samsun'da Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanını göz önünde bulundurursak katı atık, atık su, hafif raylı sitem ve bunun gibi birçok alanda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde görmek. Bunların ivedilikle yapılarak hizmete sunulmuş olması belediyeler açısından kaçınılmaz bir görevdir. Nüfusa oranla büyükşehir belediyelerine baktığımızda örnek olarak Antalya, Kayseri gibi büyükşehirlerin nüfus ile oranına baktığınızda şehrimizde yapılmış olan altyapılar gibi bu şehirlerde de yapıldığını görmekteyiz. Borç almadan yapmak belki en doğru olandır ama vatandaşın hizmet beklediği öncelikli ve ivedilikli alanlardaki hizmetleri geri bırakamayız. Hangi parti olursa olsun. Önemli olan başkanlık sorumluluğu ve görevi içerisinde bulunan şahsın bunları öncelikli ve ivedilikli hale getirmesi kaçınılmazdır. Bir borç alınıyorsa tabii ki devletin işleyişi içerisindeki faiz yükü varsa bunu da ödemek doğal ve kaçınılmaz bir durumdur. Şehrimizde yeni dönemle ilgili devlette de devamlılık esas olduğuna göre geriden gelen borç varsa bunu ödemek yükümlülüğümüzü yerine getirmek mecburiyettir. Faiz ödemeden, öz kaynaklarımızla, kendi bütçemizle oluşturduğumuz maddi gelirlerimizle beraber ihtiyaç duyulan yeni yatırımlara hizmet anlamında seferber olmak kaçınılmaz bir durum. Hem geçmişten devam eden, şehrimize hizmet üretilen, katma değer üreten ve borçlandığımızda da karşılığı olan bu işler hepimiz tarafından da malumdur. Bir önceki dönemden Mustafa Demir, döneminden de bahsedecek olursak o zaman şu anki İYİ Parti ve CHP grup başkanvekilleri meclis üyeleriydi. Birçok araç aldık, ihtiyaç duyulan envanter aldık. O zaman da bu kararları hep 'oy birliği' ile aldık. İyi ki almışız, yapmışız. Bugün birçok şehirde olmayan bir araç parkına kavuştuk. O gün aldığımız bir aracın değeri bugün 5 kat arttı. Demek ki doğru bir iş yapılmış" diye konuştu.

Komisyonlarda görüşülen maddeler, yapılacak meclis toplantısında ele alınacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Politika, Ekonomi, Finans, samsun, Son Dakika

Son Dakika Politika Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Bütçesi 18 Milyar TL Olarak Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
01:35 Ayyüce Türkeş’ten Devlet Bahçeli’ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun Ayyüce Türkeş'ten Devlet Bahçeli'ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun
00:57 Meclis’te ortalık yine karıştı AK Partili ismin sözleri DEM’li vekilleri sinirlendirdi Meclis'te ortalık yine karıştı! AK Partili ismin sözleri DEM'li vekilleri sinirlendirdi
23:59 Canan Karatay’dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler Canan Karatay'dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler
23:35 Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi
23:21 Real Madrid, halı saha takımına döndü Real Madrid, halı saha takımına döndü
23:10 Devlet Bahçeli Meydanı’nın adı değişti, Manisa karıştı Devlet Bahçeli Meydanı'nın adı değişti, Manisa karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 18:45:51. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Bütçesi 18 Milyar TL Olarak Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.