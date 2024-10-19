Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin savunma sanayinde yazdığı başarılarının benzerlerini sanayi ve teknolojinin tüm alanlarında yazacağını belirtti.

19.10.2024 19:16
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin savunma sanayinde yazdığı başarılarının benzerlerini sanayi ve teknolojinin tüm alanlarında yazacağını belirtti.

Kacır, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki AK Parti Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 22 yılda Türkiye'ye büyük hizmetler kazandırdığını, asırlık projelere imza attığını söyledi.

Gerçekleştirilen en önemli işin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk milletine yaşatılan öz güven devrimi olduğunu belirten Kacır, "Milli teknoloji hamlesiyle Türkiye, savunma sanayinde hangi ürün ve sistemlere ihtiyaç duyuyorsa bunları kendi evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle geliştirebilen, silahlı kuvvetlerine sunabilen bir ülke oldu. 22 yıl önce piyade tüfeğini bile kendi tasarlamayan, üretmeyen bir ülkeydi Türkiye. Ama şimdi Bayraktar'la, Anka'yla, Akıncı'yla Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kızılelma'yla gökyüzüne imzasını atan bir ülkeyiz." dedi.

Kacır, geliştirilen füze sistemleriyle Türkiye'nin dostlarına güven ve itimat telkin eden, hasımlarının hayret ve endişeyle takip ettiği bir ülke haline geldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, kara araçlarından deniz sistemlerine, uydu platformlarına tüm kritik ihtiyaçlarını kendi öz evlatlarının alın ve akıl teriyle geliştirip üreten bir ülke olduğunu ifade eden Kacır, "Yüksek çözünürlüklü milli uydumuz İMECE ile hiçbir kısıt olmaksızın dünyanın her yerinden görüntü alabilen bir ülkeyiz. TÜRKSAT 6A ile milli haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz artık. İnşallah daha büyük işler yapacağız. Bu toprakların tüm semalarını çelik kubbeyle donatacağız. Hiç kimsenin Türk milletinin kılına zarar vermeye cesaret edemeyeceği günler Allah'ın izniyle yakındır." diye konuştu.

Bakan Kacır, yüksek teknoloji devrimi inşa ettiklerini, savunma sanayinde dünyanın dikkatini çeken başarılar ortaya koyduklarını söyledi.

Bu başarıların artarak devam edeceğini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Savunma sanayinde ortaya koyduğumuz başarılarla sadece kırk yıla yakındır süren terörle mücadelede netice almakla, terörü topraklarımızdan kazıyıp atmakla, sınırlarımızın ötesinde kurulmaya çalışılan 'terörististan' haritalarını, bu teröristlerin arkasında güvendikleri ağababaları kim olursa olsun yırtıp atmakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda bugün Türk savunma sanayi 6 milyar doları aşan ihracatçıyla göğsümüzü kabartıyor. Bugün dünyada elliden fazla ülkenin semalarını Türkiye'nin İHA'ları SİHA'ları muhafaza ediyor. Mavi vatanımızda TCG Anadolu özgürce yol almaya devam ediyor. İnşallah bu yolculuğu hep birlikte sürdüreceğiz. Sadece savunma sanayinde değil, sanayinin, teknolojinin tüm alanlarında benzer başarı hikayelerini inşallah hep birlikte yazacağız."

TEKNOFEST'ler bir devrimdir

Kacır, Türkiye'yi milli teknoloji hamlesinde daha üst seviyelere taşımak için çalıştıklarını belirtti.

Bu hamlede TEKNOFEST'in önemli bir unsur olduğunu aktaran Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"TEKNOFEST'ler bir devrimdir. 6 yıldır dünyanın en büyük havacılık, uzay, teknoloji festivallerini Türk gençliğiyle birlikte gerçekleştiriyoruz. 6 yıl önce TEKNOFEST yarışmalarına 4 bin proje takımında 20 bin gencimiz katılmıştı. Bu yıl TEKNOFEST proje yarışmalarına 770 bin proje takımında 1 milyon 650 bin gencimiz katıldı. Amerika'dan Çin'e, İngiltere'den Almanya'ya, Japonya'dan Fransa'ya dünyada eşi benzeri olmayan bir işi Türk gençliğiyle, Cumhurbaşkanımızın tanımlamasıyla 'TEKNOFEST kuşağıyla' birlikte yapıyoruz. İnşallah hep birlikte göreceğiz ki bu genç kardeşlerimizin arasından nice Aziz Sancar'lar nice Selçuk Bayraktar'lar yetişecek. İnşallah onların öncülüğünde, onların ellerinde milli teknoloji hamlesi tam bağımsız Türkiye'yi inşa sürecimizde yükselmeye devam edecek."

AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş de kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, ilçe yönetimine çalışmalarında başarı diledi.

Süleymanpaşa İlçe Başkanı Nusret Mandacı ise gelecek seçimlerde oy oranlarını artırarak belediye başkanlığı seçimini kazanacaklarını kaydetti.

Kongreye AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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