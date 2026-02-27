Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Denizli'de iftarda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Denizli'de iftarda konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Denizli\'de iftarda konuştu Açıklaması
27.02.2026 21:06
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisini her geçen gün geliştirdiklerini belirterek, "2 bin kilometre menzilli füzeler geliştiriyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisini her geçen gün geliştirdiklerini belirterek, "2 bin kilometre menzilli füzeler geliştiriyoruz. Kendi hava sahamızı kendi imkanlarımızla koruyacağımız radar sistemleri, hava savunma sistemleri, sistemler sistemi Çelik Kubbe'yi geliştiriyoruz." dedi.

Kacır, Pamukkale ilçesindeki bir düğün salonunda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk milletine hizmet ettiklerini ifade etti.

Bakan Kacır, "28 Şubat"ın yıl dönümünde, 1997'de milli iradeye engel olmaya çalışanlara milletin sandıkta güçlü bir cevap verdiğini söyledi.

Kacır, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin duble yollar, havalimanları ve organize sanayi bölgeleriyle tam bir kalkınma seferberliği yaşadığını dile getirerek, her türlü engelleme ve darbe girişimine rağmen milli iradeye sahip çıkıldığını vurguladı.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde savunma sanayisinin kritik rol oynadığına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin başına terör belası sarmaya kalktılar. Terörle mücadelede sözüm ona ittifak içinde olduğumuz ülkeler bizim yanımızda saf tutmadı. Mücadele ettiğimiz teröristlerin arkasında durdular. Ücretini ödediğimiz silahları bize vermediler. Savunma sanayisinde bize gizli açık ambargolar koydular. Sayın Cumhurbaşkanımız 2004 yılında, 'Savunma sanayisinde neye ihtiyacımız varsa onu kendi evlatlarımızın alın teriyle geliştireceğiz' demişti. İşte o sağlam irade 10-12 yıl sonra sahada neticesini gösterdi. Türkiye kendi geliştirdiği insansız hava araçlarıyla terörü topraklarından kazıdı."

Geçmişte Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş gibi isimlerin yerli üretim çabaları ile Devrim otomobili projesinin akamete uğratıldığını hatırlatan Kacır, bugün Türkiye'nin kendi evlatlarına güvenerek bu makus talihi yendiğini söyledi.

Bakan Kacır, sadece 10-15 yıl içerisinde Bayraktar, Akıncı, Anka, AKSUNGUR, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK, GÖKBEY, KAAN ve KIZILELMA gibi projelerle Türk milletinin mührünü gökyüzüne vurduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisinde daha güçlü olacağız. 2 bin kilometre menzilli füzeler geliştiriyoruz. Kendi hava sahamızı kendi imkanlarımızla koruyacağımız radar sistemleri, hava savunma sistemleri, sistemler sistemi Çelik Kubbe'yi geliştiriyoruz. Bütün bu projeleri tamamlayacağız. Sanayinin tüm alanlarında yerli milli başarı hikayelerini hızlandıracağız. Türkiye, Cumhuriyetin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı'na dönüştürecek. Bu sadece bizim için değil, dünyada umudun Anadolu'dan yükseleceğini bekleyen tüm mazlumlar için çok kıymetli."

Bakan Kacır, Denizli'de kuraları çekilen 7 bine yakın konutun da hızla tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini sözlerine ekledi.

İftara, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Politika, Türkiye, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Denizli'de iftarda konuştu Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Denizli'de iftarda konuştu Açıklaması - Son Dakika
