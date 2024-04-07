Sancaktepe Belediye Binası Hakkında Yalan ve İftiralar

31 Mart seçim sonuçlarına göre yüzde 50,59 oy oranıyla CHP'nin adayı Alper Yeğin'in belediye başkanı olduğu Sancaktepe Belediyesi'nde ortaya atılan jakuzi iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili adı geçen ilçenin 2009'dan ve 2019'a kadar belediye başkanı olan İsmail Erdem de açıklamada bulundu.
Sancaktepe'nin yeni başkanı Alper Yeğin'in kendisini işaret etmesi sonrası sosyal medya üzerinden yanıt veren Erdem, "Sancaktepe Belediye binasını 2017'de yaptıran ve hizmete alan biziz." ifadelerini kullanarak bilgi verdi. Ortaya atılan iddialara "Yalan ve iftira" diyen Erdem'in açıklaması şu şekilde:
"Sancaktepe Belediye binasını 2017 de yaptıran ve hizmete alan biziz. Yalan ve iftiralara alışkın zavallılar, kirlenmiş ruh halleriyle tezgah peşindeler. Başkanlık katı denilen yer, binanın çatı arası kattır.
Başkanlık makamı vardır, toplantı odası (yönetim odası) var, Halkla ilişkiler odası, Misafir bekleme salonu, özel kalem odası, Başkanlık danışman birim odaları, mesciti ve 20 metre kare mutfak.
Jakuzi hikayesi tamamen yalan ve iftira. Yalancının mumu ne zaman söner bunu milletimize havale ediyoruz. Kamu binaları; halkın malıdır unutulmamalıdır. Sancaktepe belediye binası da Sancaktepe halkınındır."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, Sancaktepe Belediyesi'ne yaptığı ziyaretle ilgili konuşarak 6 bin metrekarelik başkanlık odasının bulunduğunu ve odanın içinde 200 metrekarelik mutfakla jakuzi bulunduğunu söylemişti.
Sancaktepe'nin önceki dönem Belediye Başkanı Şeyma Döğücü iddialar üzerine "Mevcut başkana sesleniyorum; Jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum! Hodri meydan!" ifadelerini kullanmış, ardından ilçenin yeni Belediye Başkanı Alper Yeğin de Döğücü'den önceki başkan İsmail Erdem'i işaret ederek şu açıklamada bulunmuştu:
"Basında ve sosyal medya da yer alan Sancaktepe haberleri ile ilgili olarak; Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında herhangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki Belediye Başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır. Jakuzi meselesinin çok değersiz kalacağı lüks ve batırılan bir belediye hikayesini yakın zamanda sizlerle paylaşacağım."
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Yeniden Refah Partisi'nden Geyve Belediye Başkanı seçilen Selçuk Yıldız, israfın önüne geçmek amacıyla makam aracını satışa çıkardıklarını duyurdu. Yaptığı açıklamada, belediyede tasarrufa başkanlık makam araçlarından başladıklarını belirten Yıldız, Mercedes marka otomobilin satış kararı aldıklarını ifade etti.
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