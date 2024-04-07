Sancaktepe Belediye Binası Hakkında Yalan ve İftiralar

Politika

"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

31 Mart seçim sonuçlarına göre yüzde 50,59 oy oranıyla CHP'nin adayı Alper Yeğin'in belediye başkanı olduğu Sancaktepe Belediyesi'nde ortaya atılan jakuzi iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili adı geçen ilçenin 2009'dan ve 2019'a kadar belediye başkanı olan İsmail Erdem de açıklamada bulundu.

"KİRLENMİŞ RUH HALLERİYLE TEZGAH PEŞİNDELER"

Sancaktepe'nin yeni başkanı Alper Yeğin'in kendisini işaret etmesi sonrası sosyal medya üzerinden yanıt veren Erdem, "Sancaktepe Belediye binasını 2017'de yaptıran ve hizmete alan biziz." ifadelerini kullanarak bilgi verdi. Ortaya atılan iddialara "Yalan ve iftira" diyen Erdem'in açıklaması şu şekilde:

"Sancaktepe Belediye binasını 2017 de yaptıran ve hizmete alan biziz. Yalan ve iftiralara alışkın zavallılar, kirlenmiş ruh halleriyle tezgah peşindeler. Başkanlık katı denilen yer, binanın çatı arası kattır.

Başkanlık makamı vardır, toplantı odası (yönetim odası) var, Halkla ilişkiler odası, Misafir bekleme salonu, özel kalem odası, Başkanlık danışman birim odaları, mesciti ve 20 metre kare mutfak.

Jakuzi hikayesi tamamen yalan ve iftira. Yalancının mumu ne zaman söner bunu milletimize havale ediyoruz. Kamu binaları; halkın malıdır unutulmamalıdır. Sancaktepe belediye binası da Sancaktepe halkınındır."