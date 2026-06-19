Sancaktepe'de Yeni Hizmet Noktaları Açıldı - Son Dakika
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Sancaktepe'de Yeni Hizmet Noktaları Açıldı

Sancaktepe\'de Yeni Hizmet Noktaları Açıldı
19.06.2026 14:40
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Sancaktepe Belediyesi, çok sayıda hizmet noktasını vatandaşların hizmetine sundu.

İrem Çağla ZİNCİRLİ-Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, - SANCAKTEPE Belediyesi, Emek Mahallesi Kent Meydanı'ndaki hizmet noktalarının açılışını gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ın da katıldığı törenle İBB'nin 21'inci Kent Lokantası, 36'ncı Bölgesel İstihdam Ofisi, Bilgi Evi, Kariyer Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, muhtarlık binası, sosyal kafe ve kütüphane hizmete alındı.

Kent meydanında eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yaşama kadar birçok hizmeti aynı çatı altında buluşturan hizmet noktalarının açılış törenine İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, İBB bürokratları, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, "Meydan düzenlemesinden muhtarlık binamıza, kütüphanemizden bilgi evine, aile sağlığı merkezinden sosyal kafemize kadar her noktayı Sancaktepe Belediyesi ile beraber büyük bir emekle inşa ettik. Bakınca insan mutlu oluyor. Bu Cumhuriyet'in çocukları bunları yapıyorlar. Kime? Cumhuriyet'in evlatlarına. Alper Yeğin'e ve tüm ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Biz de İBB olarak ilçemize ikinci Kent Lokantası'nı ve ikinci Bölgesel İstihdam Ofisi'mizi kazandırıyoruz. İki hizmetimiz de 2019'dan sonra Ekrem Başkanımız öncülüğünde hayata geçirdiğimiz hizmetlerdendir" dedi.

Aslan, "Sancaktepe'de ikincisini, İstanbul'da 21'incisini açtığımız kent lokantamız halkçı politikalarımızın en güçlü örneğidir. Sadece İstanbul değil hem Türkiye hem New York'tan Londra'ya, Paris'ten Zagreb'e dünyada halkçı belediyeciliğin halka hizmetin tekrar nasıl olacağını anlattığımız hizmetler 2019 yılından sonra başladı. 2022 yılında ilk halk lokantası açtığımızdan bugüne tam 10 milyon civarında yurttaşımızı kent lokantalarında misafir ettik. Biz kent lokantalarını millet bize oy verecek diye açmadık; evine ekmek götürmekte zorlanan, asgari ücretle iki çocuğunu okutmak zorunda kalan veya bir emekli maaşıyla bir emekli ailemizin bir lokantada, dışarıda yemek yiyebilmesi için bu kent lokantalarını açtık. Bizim mücadelemiz yoksullukla, fakirlikle. Bir Ekrem İmamoğlu'nu tutuklarsanız, bin tane geliriz. Binlerce Ekrem İmamoğlu ile emrinizdeyiz" diye konuştu.

Aslan, "Bizler bölgesel istihdam ofislerimizle geçici değil kalıcı çözümler ürettik. 36 ofisimizle iş arayanla işvereni buluşturuyoruz. Gencecik evlatlarımız, iş arayan vatandaşlarımız umutsuzluğa kapılmasın diye gece gündüz çalışıyoruz. 2019'dan bu yana yaklaşık 300 bin kişiyi istihdama kazandırdık, kazandırmaya devam edeceğiz. İki tane de mobil istihdam ofisimiz var" dedi.

Aslan, "Bu sabah da Adalar Belediye'mize ve oranın çalışkan başkanı Ali Ercan Akpolat'a ve arkadaşlarına şafak vakti bir operasyon yapılmış. İBB meclis üyelerimiz, belediye başkanımız ve birçok arkadaşımız gözaltına alınmış. Üzüntülüyüz. Çünkü bu memleket onlarca sıkıntı çekti, onlarca badire atlattı; ama dünyanın dört bir tarafında karışıklık varken kendi içimizde barışa ve huzura ihtiyacımız olan zamanda iç barışımızı ve huzurumuzu bozmaya çalışanlar, milleti birbirine düşürmeye çalışanları buradan esefle kınıyorum. Cumhuriyet'in çocukları olarak her şeye rağmen çok çalışmaya devam edeceğiz. Asla ve asla umudumuzu kesmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise şunları söyledi:

"Genel başkanımız Özgür Özel'in selamlarını getirdim hepinize. CHP olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Bugün sabah iki belediye başkanımız ve yol arkadaşlarımıza yönelik bir başka operasyon oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 40'ı bugün itibarıyla oy vermiş olduğu belediye başkanları tarafından yönetilmiyor. Ama bununla birlikte belediyelerimiz tüm baskılara, operasyonlara rağmen muhteşem işler yapmaya devam ediyorlar. Üsküdar'dan Sultanbeyli'ye, İstanbul'un dört bir yanında metrolar yaptı Ekrem İmamoğlu. Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde bizi yolumuzdan çeviremeyecekler."

'SOSYAL TESİSLERİ HİZMETE AÇIYORUZ'

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de "Çocuklarımız daha iyi ortamlarda ders çalışsınlar, daha iyi bir gelecekleri olsun diye kütüphaneler yapıyoruz. Kent yoksulluğunu, hayat pahalılığını görüyoruz. Buna engel olabilmek, bir nebze destek olabilmek adına Ekrem Başkanımızın Türkiye'nin dört bir yanına yaydığı Kent Lokantası'nı Sancaktepe'de hizmete açıyoruz. Sosyal tesisleri hizmete açıyoruz. En güzel muhtarlık binasını yapıyoruz. Ülkemizdeki artan işsizliğe çare olsun diye İBB'nin hayata geçirdiği Bölgesel İstihdam Ofisi'ni açıp komşularımızın, evlatlarımızın iş bulabilmesine aracılık etmeye çalışıyoruz. Aile sağlığı merkezi yapıyoruz. Çocuklarımız liseye hazırlanırken, ilkokulda ortaokulda eğitim alırken onlara takviye eğitim olsun diye ücretsiz eğitimler alsınlar diye bilgi evleri yapıyoruz. Sancaktepe'de, Ataşehir'de Türkiye'nin dört bir yanında komşularımıza hizmet ediyoruz" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilmesi ve hizmet alanlarının ziyaretiyle açılış töreni tamamlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Sancaktepe'de Yeni Hizmet Noktaları Açıldı - Son Dakika

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