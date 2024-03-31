Sandıklar kapandı, oy sayma işlemi başladı

Burdur'da oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı

Burdur'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona ererken, oy sayımına geçildi. Burdur'da 31 Mart Yerel İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi. Kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Polis ve jandarma ekipleri sayımların devam ettiği okullarda güvenlik önlemini sürdürüyor. Sandıkların açılması ile birlikte sandık görevlileri tarafından zarflardan çıkartılan oy pusulaları tek tek sayılıyor. İl genelinde toplam 788 sandıkta 207 bin 528 seçmenin oy kullandığı Burdur'da oy kullanımı sırasında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.