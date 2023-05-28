Sandıkların kapanmasına az bir zaman kala Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: Üşenme, oyunu kullan - Son Dakika
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Sandıkların kapanmasına az bir zaman kala Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: Üşenme, oyunu kullan

28.05.2023 15:37

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaoğlu, sandıkların kapanmasına az bir zaman kala sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrıda bulunarak "Hala oy kullanmamış kardeşim, sandığa git, üşenme, oyunu kullan. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için katılım oranının düşük olduğu yorumları yapılırken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir çağrı yaparak vatandaşlardan oy kullanmaya gitmelerini istedi.

"ÜŞENME, OYUNU KULLAN"

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Hala oy kullanmamış kardeşim, sandığa git, üşenme, oyunu kullan. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın..." ifadelerine yer verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

Sandıkların kapanmasına az bir zaman kala Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: Üşenme, oyunu kullan

"HALKIN SAĞ DUYUSUNA GÜVENİYORUM"

Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için, bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, sonra da sandıklara sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir. Her türlü karalama ve iftira yapıldı ama ben bu halkın sağ duyusuna güveniyorum ve mutlaka bu ülkeye demokrasi, özgürlük gelecek. Siyasetçileri de özgürce eleştirebilecekler. Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan ütün vatandaşlara yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sandıkların kapanmasına az bir zaman kala Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: Üşenme, oyunu kullan - Son Dakika


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