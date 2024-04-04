Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Göreve Başladı

Politika

Mahalli İdareler Genel Seçimlerine Yeniden Refah Partisi çatısı altında girerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Zeynel Abidin Beyazgül'den görevi devraldı. Başkanlık makamında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Başkan Gülpınar, "Şanlıurfa'yı çok daha ileri götürmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine Yeniden Refah Partisi'nden giren ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Başkanlık görevini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamında Zeynel Abidin Beyazgül'den devraldı. Gülpınar, ilk açıklamasında şehre hizmet için göreve geldiklerini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Yeniden Refah Partisi meclis üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Gülpınar, Şanlıurfa için zaman kaybetmeden çalışacaklarının mesajını verdi.

"Şanlıurfa'yı çok daha ileri götürmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Belediye Başkanlığının bir bayrak ve hizmet yarışı olduğunun altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Bugün Şanlıurfa için yeni bir dönüm noktasındayız. Tabi siyaset, demokrasi aslında bunun güzelliklerini hep birlikte bugün yaşıyoruz. Geçmişte mensubu olduğum partiden bir şekilde istifa edip Yeniden Refah Partisi çatısı altında belediye başkanlığı adaylığımızı verdik. Halkın talep ve istekleri doğrultusunda bu bir hizmet yarışıdır. Bur bir bayrak yarışıdır. Zeynel Başkanım bizim için gerçekten güzel bir şekilde bir seçim süreci yürüttü. Ben kendisine öncelikle sağduyulu tutumundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu memlekette taş üstüne taş koyan herkese biz her zaman onu söyledik. Teşekkürü bir borç biliriz. Geçmişte Nihat Başkan buradaydı. Zeynel Başkan ondan devraldı. Bugün ben de Zeynel Başkan'dan devralıyorum. Yarın da bir başkası benden devralacak. Bunu demokrasinin ve siyasetin bir güzelliği olarak görmek lazım, bundan dolayı memnuniyet duymak lazım. Huzur ve refah içerisinde güzel bir seçim süreci ve nihayetinde bugüne kadar da geldik. Ben tekrar Zeynel Başkan'a ve ekibine yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz bunu daha da ileriye götürmek düsturuyla, amacıyla yola çıktık. Halkın takdirine sunduk. İnşallah halkın beklentilerini de bu yönde boşa çıkarmayacağız. Şanlıurfa'yı çok daha ileri götürmek için elimizden gelen gayreti gösterip başka bir zamanda da bayrağı bir başkasına devredeceğiz inşallah bu işin doğasında var. Tabiatında var. Ben tekrar teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum bütün Urfa'ya" ifadelerine yer verdi.

Önceki dönem Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise "Değerli basın mensuplarımız ve burada olan herkesi saygıyla selamlıyorum. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde halkımız Yeniden Refah Partisi Adayı Mehmet Kasım Gülpınar'ı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçmiştir. Kendisini burada tebrik ediyorum. Centilmence yapılan demokratik yarıştan dolayı da kendisine teşekkür ediyor ve kendisine başarılar diliyorum. Şehrimiz ve milletimiz adına hayırlı işler yapmasını Cenab-ı Hak'tan vesile etmesini diliyorum. Kendisi burada gayretle çalışmak için gelmiştir. İnşallah hepimiz onun başarısı için gayret edeceğiz. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA