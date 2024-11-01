Şanlıurfa'da Güvenlik Çalışmaları Raporu - Son Dakika
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Politika

Şanlıurfa'da Güvenlik Çalışmaları Raporu

Şanlıurfa\'da Güvenlik Çalışmaları Raporu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin son 10 ayda yaptığı çalışmaları açıkladı.

01.11.2024 15:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin 10 ayda Şanlıurfa'da yaptığı çalışmaların verilerini paylaştı.

Güvenlik ve Asayiş Toplantısı için Şanlıurfa'ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 ayda polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmaların verilerini paylaştı. Bu yüzyılın huzurun yüzyılı olmasıyla ilgili sözleri olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Şanlıurfa'nın huzuru ile ilgili değerlendirmelerimizi arkadaşlarımızla birlikte yaptık. 2024'ün bu günlerine kadar, yani 1 ocaktan 31 ekim 2024 tarihine kadar geçen yılın aynı dönemine kadar kıyaslamalar yaptık. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Hedeflerimiz var çünkü. Türkiye'nin huzuru ve bu yüzyılın huzurun yüzyılı olmasıyla ilgili sözümüz var. Şanlıurfa'da emniyet ve jandarmamız kişilere karşı işlenen suçlarda bu 10 aylık dönemde olay sayılarını düşürmüş, aydınlatma, yani götürüp adalete teslim etmede yüzde 96,7 olduğunu görüyoruz. Yüne mal varlığına karşı işlenen suçları yüzde 24,7 düşürmüş, aydınlatma olayını ise şimdilik yüzde 71'in üzerine çıkartmış. Haklarında hapis cezası verilen yakalamalarla ilgili Şanlıurfa'daki güvenlik birimlerimiz geçen yıldan yüzde 34 artarak 2 bin 801'e ulaşmış. Bu da şimdilik çünkü arkadaşlarımız gerçekten hem kendi içlerinde, kendi dönemleriyle hem de diğer yerlerde aynı mesleği yapan arkadaşlarıyla büyük bir yarış halinde. Biz hapis yakalamalarla ilgili önlerindeki en büyük gücü bunu olarak görüyoruz" dedi.

Ruhsatsız silahlarla mücadele

Ruhsatsız silahlarla ilgili bir yasa önerileri olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Ruhsatsız silahlarla ilgili 2 bin 874 yakalama olmuş. Bin 147 tabanca, 429 kurusıkı, 582 av tüfeği, 116 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 2 bin 874 şahıs yakalanmış, 3 bin 8 kişiye de işlem yapılmış. Bu işi tamamen ortadan kaldırmak, caydırıcılığını arttırmak için bir yasa önerimiz var. İnşallah Gazi Meclisimizin takdirleriyle bu yürürlüğe girdiği zaman caydırıcılık bu noktada çok daha güçlü hale gelecektir. Organize suç örgütleriyle ilgili yine bu 10 aylık dönemde yapılan 31 operasyonda 25 tutuklu, 23 adli kontrol ve 6 organize suç örgütü çökertilmiş, adalete teslim edilmiştir. Hem emniyetimiz hem de jandarma ekiplerimizin bununla ilgili çalışmaları planlı ve projeli devam ediyor. Hiçbir zaman durmuyoruz. Biz şehir eşkıyalarına göz açtıramayız. Bu noktada Şanlıurfalı hemşehrilerim duydukları, bildikleri ne varsa, tıpkı uyuşturucuda olduğu gibi, tıpkı hapis yakalamada olduğu gibi, yani önleyicilikle ilgili topyekun mücadele etmek bizi daha güçlü kılar. Desteklerini esirgemesinler, söylesinler, biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

Terörün beli kırıldı

Şanlıurfa'da terör örgütleriyle mücadeleye devam edildiğini belirten Yerlikaya, "Yine terörle mücadelemizde kırsalda 650 operasyon, şehirde 268 operasyon, 102 tutuklu, 75 adli kontrol olduğunu ifade etmemiz lazım. Yine 10 ayda 95 terörist etkisiz hale getirildi. Yine FETÖ ile ilgili 36 operasyonda 7 tutuklu, 9 adli kontrol. Yine DEAŞ ile ilgili 76 operasyon, 47 tutuklu, 41 adli kontrol. Sol terör örgütleriyle ilgili 2 operasyon, 1 tutuklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Böylelikle terörle ilgili 2 eylem, biri PKK, biri de DEAŞ olmak üzere Şanlıurfa güvenlik birimlerimizin kahramanca bu iki eylemi önlediklerini de ifade edelim" dedi.

Şanlıurfa uyuşturucuda büyük başarı elde etti

Şanlıurfa'da bir tondan fazla uyuşturucu ele geçirildiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu ile ilgili Şanlıurfa'mızda gerçekten büyük bir gayret ve başarı var ama durmayacağız. Güvenlik birimlerimiz bir taraftan, vatandaşlarımız bir taraftan el birliği ile bunların nefeslerini kesmemiz gerekiyor, bunda da kararlıyız. Bugüne kadar bin 712 kilogram uyuşturucu, 419 bin adet uyuşturucu, 4 bin 197 kök ele geçirilen uyuşturucu türleri var. 5 bin 79 gözaltı, 675 tutuklu, 199 adli kontrol var. Devam eden projelerimiz var ve bu noktada vatandaşlarımızın ihbarları bizim hızımızı arttırıyor. Her zaman olduğu gibi onların ihbarlarını çok önemsiyoruz, bizden bunu esirgemesinler. Düzensiz göçlerle mücadelede 10 mobil aracımız durmadan denetim yapıyor. Umuma açık yerlerde kimlik sorgulaması yapılıyor. Sınırdan 10 bin 451 geçiş engellendi. 3 bin 419 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi. Bugüne kadar mobil göç araçlarımız 10 ayda 86 bin 836 sorgu yapmış, bunlardan 809 düzensiz göçmen tespit edilmiş ve onlar ülkelerine iade edilmek için geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. Biz geldiğimiz günden beri söylediğimiz neydi, göçmen kaçakçılığı organizatörleri konusunda güvenlik güçlerimiz harika işler yapıyor. Şimdiye kadarki 149 operasyonda 122 göçmen kaçakçısı tutuklanmış, 43 adli kontrol var. Henüz tutuklanmamış adli kontrol ya da serbest bırakılmış, cezaevinden çıkacak olanları da yakından takip ediyoruz. Ana başlıklar altında vatandaşlarımızla paylaşacağımız bunlar. Biz onların huzuru, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bütün ekipleri kutluyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şanlıurfa'da Güvenlik Çalışmaları Raporu - Son Dakika

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