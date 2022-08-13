TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den çiftçiye bedava elektrik sözü

Şanlıurfa'da partisinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi İl ve İlçe Başkanları Toplantısı'na katılan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfalı çiftçilere verdiği gibi bedava elektrik sözü verdi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa'da düzenlenen partisinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi İl ve İlçe Başkanları Toplantısına katıldı. İl ve ilçe başkanlarına seslenen Sarıgül, ülkedeki sorunlara değinerek partisi iktidara geldiğinde yapacaklarını aktardı.

Kılıçdaroğlu'ndan sonra Sarıgül de bedava elektrik sözü verdi

Bölgedeki elektrik sorununa da değinen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül daha önce Şanlıurfa'ya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu gibi çiftçiye bedava elektrik sözü verdi. Dedaş'ın 'Ali kıran baş kesen' olduğunu belirten Sarıgül, "Burada, Urfa'da ve Güneydoğu'da bir Dedaş var. Bu Dedaş kimdir, Ali kıran baş kesen olmuşlar. Jandarmayla gidip elektrik kesiyorlar. Polisimiz ile gidip elektrik kesiyorlar. Jandarma ve polisi buna niye karıştırıyorsun. Güvenlik güçlerinin iŞi Dedaş'ın tahsilatını yapmak mıdır. Yok öyle yağma, böyle geldi böyle gitmez. İktidarımızda çiftçimiz elektriği ücretsiz alacak. İktidarımızda esnaflarımıza yüzde 50 tenzilatlı olarak verilecek. Bunu sorunca diyorlar ki kaynak nerede. Kaynak açık, kaynak net, Allah'ımızın bize verdiği bu coğrafyada 365 günün 300 gününde güneşimiz var. Niye güneş enerjisi yapmıyoruz, niye güneş panelleri kurmuyoruz. Adamı olan güneş paneli kurmayacak, torpili olan güneş paneli kurmayacak, güneş enerjisini isteyen herkes kuracak. Yok öyle yağma" dedi.

Dedaş terör estiriyor

Dicle Elektriğin (Dedaş) bölgede terör estirdiğini söyleyen Mustafa Sarıgül, "Bir kez daha söylüyorum, Dedaş Ali kıran baş kesen olmuş. Terör estiriyor. Dedaş'a dur dememiz lazım. Soruyorum, rahmetli Bülent Ecevit döneminde, Erbakan hoca döneminde, Süleyman Demirel döneminde, Özal döneminde Dedaş var mıydı, Türkiye Elektrik Kurumu (TEDAŞ) vardı. Herkese şefkatli bir şekilde bakardı. O dönemde elektrik parası tarımdan alınmazdı, köylüden alınmazdı. Şimdi Dedaş'ın tahsilatçısı üzülerek söylüyorum ki jandarmamız olmuş, emniyet mensuplarımız olmuş. Benim jandarmam ve emniyet mensubumun görevi Dedaş'ın tahsilatını yapmak değil, bayrağımızı ve toprağımızı korumaktır" şeklinde konuştu.

Terörün sorumlusunun Amerika olduğunu söyleyen Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi iktidarında bir tek askerimiz, polisimiz silaha müracaatta bulunmayacak çünkü Kürt yurttaşlarımız ve Türk yurttaşlarımız kardeştir, kalleş olan İsrail'dir, kalleş olan Amerika'dır. Bu olayları yapan tamamen Amerika'dır. Türkler ve Kürtler her zaman kardeştir, kalleş olan Amerika'dır, bu terörü bitirecek olan ağabeyinizdir, başkası değil. Bu terörü bitireceğim. Çünkü Türkiye Değişim Partisi silahlar gitsin barış gelsin diyen bir partidir" diye konuştu. - ŞANLIURFA