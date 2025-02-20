Şanlıurfa Ekonomik Güçten Yoksun

Politika

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Şanlıurfa'nın hak ettiği ekonomik güce kavuşamadığını ifade etti.

Ayan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'nın büyük tarım arazilerine, bereketli topraklara ve potansiyel iş alanlarına sahip olduğunu belirtti.

Şehirdeki işsizlik oranının arttığını ve ilden göçlerin hızlandığını savunan Ayan, "bu duruma, yatırım ve teşvik yerine iş alanlarını daraltan, yatırımlarda ayrımcılık yapan ekonomi politikalarının sebep olduğunu" iddia etti. Ayan, Şanlıurfa'nın, hak ettiği ekonomik güce kavuşamayan kentlerin başında geldiğini söyledi.

DEM Parti'li Ayan, TMSF'nin yetkilerini eleştirerek, "Mecliste her geçen gün TMSF'nin yetkilerini genişleten kanun maddeleriyle karşı karşıya kalıyoruz." diye konuştu.