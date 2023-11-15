 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'nın sorunlarını anlatan Tanal'a Sırrı Süreyya Önder'in verdiği cevap güldürdü - Son Dakika

Şanlıurfa'nın sorunlarını anlatan Tanal'a Sırrı Süreyya Önder'in verdiği cevap güldürdü

15.11.2023 18:00  - Güncelleme: 18:18

TBMM Genel Kurulu'nda Şanlıurfa'nın sorunlarını anlatan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e, "Bu sorunlar nasıl çözülecek" diye sordu. Önder'in Tanal'a verdiği, "Davacının ahmağı derdini mübaşire anlatırmış" yanıtı tüm milletvekillerini güldürdü.

TBMM Genel Kurulu'nda Şanlıurfa'nın sıkıntılarını dile getiren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e, "Bu sorunlar nasıl çözülecek" diye sordu. Önder'in, "Davacının ahmağı derdini mübaşire anlatırmış" yanıtının ardından tüm milletvekilleri güldü.

TANAL: BU SORUNLAR NASIL ÇÖZÜLECEK?

TBMM Genel Kurulu'nda ilginç anlar yaşandı. Şanlıurfa'nın sorunlarını anlatan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e, "Değerli Başkanım, Şanlıurfalılar bana özellikle diyorlar ki " Meclis Başkanı'na şu soruyu sorar mısınız", şimdi onlar adına bu sorularımı size soruyorum. Şanlıurfa'nın sorunla rı: İşsizlik sorunu var, istihdam sorunu var, torpil kayırmacılık sorunu var, mevsimlik tarım işçilerinin sorunu var, elektrik sorunu var, sağlık sorunu var, ulaşım sorunu var, eğitim sorunu var, temiz içme suyu sorunu var, Suriyeliler sorunu var, turizm tanıtım sorunu var, çevre sorunu var, altyapı, çöp, toplama, kanalizasyon sorunu var, tarımsal sulama sorunu var, uyuşturucu sorunu var, afete hazırlık sorunları var, iş bilmez yöneticilerin sorunları var. Siz Meclis Başkanvekilim olarak Şanlıurfalılara bir mesaj verir misiniz, bu sorunlar nasıl çözülecek?" diye sordu.

Şanlıurfa'nın sorunlarını anlatan Tanal'a Sırrı Süreyya Önder'den güldüren cevap: Davacının ahmağı derdini mübaşire anlatırmış

ÖNDER: DAVACININ AHMAĞI DERDİNİ MÜBAŞİRE ANLATIRMIŞ

Sırrı Süreyya Önder'in Tanal'a yanıtı ise tüm Meclis'i güldürdü. Önder, "Vereyim Sayın Tanal. Sizi ve bütün Urfalı hemşehrilerimi tenzih ederek söylüyorum. Teşbihte hata olmaz. Davacının ahmağı derdini mübaşire anlatırmış." diye yanıt verdi. Önder'in yanıtına Genel Kurul'daki tüm milletvekilleri kahkaha attı.

Sırrı Süreyya Önder, Mahmut Tanal, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Şanlıurfa'nın sorunlarını anlatan Tanal'a Sırrı Süreyya Önder'in verdiği cevap güldürdü - Son Dakika


Son Dakika
18:22 Zeytinyağında kıtlık sezonu! Litre fiyatı 600 TL'ye çıkabilir
18:00 Şanlıurfa'nın sorunlarını anlatan Tanal'a Sırrı Süreyya Önder'in verdiği cevap güldürdü
18:00 Bakan Koca: 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçı Mısır'dan Türkiye'ye nakledilecek
17:51 Ahmet Nur Çebi'nin acı günü
17:09 Yorumlar kırdı geçirdi! Fred'in beslediği hayvanı görenler gözlerine inanamıyor
16:50 İsrail askerleri, baskın düzenlediği Şifa Hastanesi'nin çatısına işgal bayrağı astı
16:43 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutfak göndermesine yanıt
16:36 Feyza Altun özel hayatı hakkında ilk kez konuştu: Kayınvalidem beni sevmediği için tartıştığım Seren Serengil'i aradı
16:27 Basketbolcular birbirine girdi! Salonda çalan şarkıyı duyup gaza gelen Konyaspor maskotunu zor tuttular
15:49 CHP lideri Özel: Anket sonuçlarına göre 3 büyükşehirde geriye gidiş var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2023 18:40:18. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'nın sorunlarını anlatan Tanal'a Sırrı Süreyya Önder'in verdiği cevap güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement