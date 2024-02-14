Sarıgül, kuzeni göçük altında kalan acılı vatandaşı yanına alıp kamera önünde şov yaptı - Son Dakika
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Politika

Sarıgül, kuzeni göçük altında kalan acılı vatandaşı yanına alıp kamera önünde şov yaptı

Erzincan'daki maden sahasında göçük altında kalan işçileri arama çalışmaları devam ederken Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kuzeni göçük altında kalan bir vatandaşı yanına alıp kamera önünde şov yapması tepki çekti.

14.02.2024 11:05  Güncelleme: 11:12
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Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Siyanürlü toprak altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ederken Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar tepki çekti.

KAMERA ÖNÜNDE ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

8 aydır milletvekili olmasına rağmen bölgedeki sorunu bir kez olsun gündeme getirmeyen Sarıgül, dün gece saatlerinde kuzeni göçük altında kalan bir vatandaşı yanına alıp çekim yaptı. Acılı vatandaşa kameralar önünde çeşitli sorular yönelten Sarıgül'ün bununla da yetinmeyip vatandaşı defalarca öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

"OYUNCUSUN SARIGÜL"

Sosyal medyada tepki çeken videonun altına "Ciddi bir olayı resmen sulandırdın", "Neden siyasiler Drakula karakterini oynamaya bu kadar talip", "Ayıptır şu ya", "Şovmen bu başka açıklaması olamaz", "Oyuncusun Sarıgül", "Çok yapmacık geliyorsunuz maalesef" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sarıgül, kuzeni göçük altında kalan acılı vatandaşı yanına alıp kamera önünde şov yaptı

Mustafa Sarıgül, Milletvekili, Erzincan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sarıgül, kuzeni göçük altında kalan acılı vatandaşı yanına alıp kamera önünde şov yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Arzum Baskara: Yeminlen normal degil bu 120 17 Yanıtla
  • SÜLEYMAN alkan: Kesin CHP'li dir 36 28 Yanıtla
  • Hakan Uzuner: Tam bizim siyasilere yakışan bir hareket. Yadırgamaya gerek yok... 47 3 Yanıtla
  • mert çelik: bunun bır oglu vardı spıkerle takılmıstı evlendılermı acaba 25 13 Yanıtla
  • Samet Çakır: Cuk cuk öpmek nedir ya adamı. Konu başka olsa bu karenin çok gır gırı yapılırdı. 1 1 Yanıtla
  • Engin Kaya: Adamı zorla ağlatu 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Sarıgül, kuzeni göçük altında kalan acılı vatandaşı yanına alıp kamera önünde şov yaptı - Son Dakika
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