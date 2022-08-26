Gülşen'in tutuklanmasının ardından hakim ve savcılara seslenen Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan tepki: Derdi kaos ve anarşizm - Son Dakika
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Gülşen'in tutuklanmasının ardından hakim ve savcılara seslenen Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan tepki: Derdi kaos ve anarşizm

26.08.2022 09:45

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözleri sonrası tutuklanmasının ardından hakim ve savcılara seslendi. Bu sözlere tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Kılıçdaroğlu, aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor. Yamakları üzerinden hepimize salya sümük 'Yargılanacaksınız' tehdidi... Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm. 27 Mayıs ruhu hortlayan ve ötekisini böcek gören zihniyet." dedi.

Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesine bir tepki de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

KILIÇDAROĞLU HAKİM VE SAVCILARA SESLENDİ

Kılıçdaroğlu, ''Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için. Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde. Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, "Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler..." bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın'' diye yazdı.

SOYLU: DERDİ KAOS VE ANARŞİZM

Bu açıklamaya tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Kılıçdaroğlu'nun aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yaptığını belirterek, "Kılıçdaroğlu'nun helalleşme foyası, samimiyetsizliği, son 24 saatte tekrar zirve oldu. Milyonlarca imam hatipliye hakarete, tahkir, aşağılama ve kutuplaştırmaya ses çıkarma; Valileri, savcıları, hakimleri tehdit et… Kılıçdaroğlu, aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor. Yamakları üzerinden hepimize salya sümük 'Yargılanacaksınız' tehdidi... Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm. 27 Mayıs ruhu hortlayan ve ötekisini böcek gören zihniyet." dedi.

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"ELLERİNE VERİLEN ABD-FETÖ REÇETESİ UYGULANIYOR"

Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Eski Türkiye'de CHP, muhalefette idi ama vesayet ile iktidarda gibi idi. Tüm değerlerimizi aşındırma, demokrasiyi ve hukuku etkisiz kılma, herkeste güvensizlik oluşturma, toplumu kutuplaştırma ve bölme. Kılıçdaroğlu'nun tek derdi: Yeni vesayet Eski Türkiye. Ellerine verilen ABD-FETÖ reçetesi uygulanıyor. Kılıçdaroğlu, şunu biliyor: Yeni vesayet Eski Türkiye projesini ABD'siz uygulayamaz. 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 15 Temmuz 2016... Hep aynı aktörler."

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Son Dakika Politika Gülşen'in tutuklanmasının ardından hakim ve savcılara seslenen Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan tepki: Derdi kaos ve anarşizm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülşen'in tutuklanmasının ardından hakim ve savcılara seslenen Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan tepki: Derdi kaos ve anarşizm - Son Dakika
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